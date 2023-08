Xavier a fait son Erasmus en Belgique: "C'est une destination aussi intéressante qu'une autre, il faut dépasser les a priori"

Xavier, 30 ans, était étudiant à l'EPHEC Bruxelles en commerce extérieur lorsqu'il est parti en Erasmus. C'était il y a sept ans, mais il s'en souvient comme si c'était hier. "Pour être honnête, mon premier choix avait été refusé. Je me suis donc rabattu sur la Belgique. J'aurais pu choisir un autre pays, comme l'Espagne, mais je voulais avant tout des cours qui m'intéressaient. Je voulais que mon Erasmus soit une vraie plus-value sur mon CV. J'ai donc pensé 'cours' avant de penser 'voyage'."

Il a finalement trouvé des cours qui lui plaisaient au Howest College de Bruges. "J'avais déjà été à Bruges, mais ce n'était pas la même chose que d'y vivre. C'était en plus l'occasion de marcher sur les traces de ma mère qui est originaire de là."

Xavier explique ne pas avoir choisi la facilité. "On pourrait penser que faire son Erasmus en Belgique, c'est facile ou pas exotique, mais il faut dépasser les a priori. J'avais des cours très exigeants. J'ai aussi mis mon temps à profit pour apprendre le chinois."

Qu’est-ce qui l’a marqué lors de son Erasmus en Belgique ?

Xavier a pu redécouvrir son propre pays. "J'avais parfois l'impression d'être un étranger dans mon propre pays tant que je découvrais des choses. Cet Erasmus m'a fait me rendre compte qu'on ne se connaît pas très bien entre Flamands et Wallons. Cela m'a permis d'avoir un autre regard. Je trouve d'ailleurs que les échanges dans l'autre partie du pays devraient être obligatoires. Ils sont riches en enseignements."

En tant que Belge faisant son Erasmus en Belgique, Xavier avait une double casquette : celle d'étudiant en échange mais aussi de guide. "C'est un peu ce que je recherchais. J'ai eu l'occasion de présenter mon pays aux étudiants internationaux. J'ai rencontré à la fois des jeunes venant de pays étrangers mais aussi des Belges venus faire leur échange en Flandre."

À lire aussi

Quelles anecdotes lors de son Erasmus en Belgique ?

"J'ai fait la rencontre de deux Belges qui habitaient à Mons. Nous sommes devenus de véritables amis. Sans cet Erasmus, je ne les aurais jamais rencontrés. Etant donné qu'on habitait dans le même pays, j'ai tissé une relation durable, que je n'aurais pas eue si on avait habité plus loin."

"Quand je suis arrivé à Bruges, j'ai appris que je devrais faire un travail de groupe qui allait compter pour beaucoup de points. Etant donné que le travail de groupe de l'année précédente s'était mal passé, je n'avais pas envie de me replonger là-dedans. Heureusement, un ami que j'ai rencontré m'a dit qu'il avait réussi à échapper au travail de groupe en prenant des cours de chinois. J'ai donc suivi son conseil Je suis très content de ma décision puisque si j'avais dû faire ce travail de groupe, j'aurais peut-être raté mon année. Au lieu de ça, j'ai appris une nouvelle langue et j'ai continué même après la fin de mon Erasmus. Aujourd'hui, je peux tenir une conversation dans cette langue et cela m'a ouvert des portes."

Quels conseils pour un Erasmus en Belgique ?

La Flandre est tellement proche que les étudiants peuvent être tentés de rentrer chez eux le week-end, ce que Xavier a fait, mais, à refaire, il ne le ferait plus et choisirait de rester tout le temps en Flandre. "Quand je rentrais, j'avais l'impression de ne plus être en Erasmus, je n'étais plus aussi immergé que je l'aurais voulu. Sans compter que ça créait un décalage avec les autres étudiants étrangers qui, eux, ne pouvaient pas rentrer chez eux. Ils me demandaient parfois ce que je faisais le week-end et quand je disais que je rentrais, ça donnait l'impression que je ne vivais pas la même expérience qu'eux. "

"On a l'impression que les Flamands bifurquent très vite en français quand on leur parle, et c'est vrai, mais je conseille de vraiment s'obstiner à leur parler néerlandais. S'ils voient qu'on ne change pas de langue, ils continueront en néerlandais et cela permettra de s'améliorer. J'avais des facilités étant donné que j'étais bilingue, mais je parlais peu le néerlandais, il a donc fallu le temps qu'il revienne."

Tu as effectué un Erasmus entre 2018 et 2023 et tu serais d’accord de nous le raconter ? Remplis ce formulaire et nous te recontacterons :