Les résultats de cette enquête montrent que le coût mensuel moyen de la vie pour un étudiant à Lille s’élève à 1187,24 euros. Une somme exorbitante quand on sait que le salaire moyen d’un étudiant en Belgique est de 11,62 euros de l’heure, selon Jobat. Et concilier travail et études peut pour certains être une affaire compliquée.

Comment expliquer ce coût ? Tout d’abord, les étudiants devront, en 2023-2024, débourser la somme de 517 euros en moyenne. À cela s’ajoute le prix des transports en commun, comme l’écrit BFMTV. “L’abonnement est souvent plus économique que de posséder une voiture et il est plus pratique de se déplacer en transport en commun qu’en voiture dans les villes”, explique l’Unef. Le prix de l’abonnement s’élève à 324 euros par an pour les étudiants. Peuvent s’ajouter alors le coût du logement ainsi que le coût de la vie de tous les jours.

”Il est urgent que le gouvernement prenne les enjeux à la hauteur des besoins et ouvre des discussions sur la mise en place d’une allocation d’autonomie à hauteur du seuil de pauvreté pour tous les étudiants”, a martelé l’Unef en réponse à cette enquête.