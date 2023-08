"Au début de mon Erasmus en Pologne, je regardais les billets tous les jours pour rentrer, mais je suis restée et je ne le regrette pas"

Qu’est-ce qui l’a marquée lors de son Erasmus en Pologne ?

La chose qui l'a marquée en arrivant est la froideur apparente des locaux. "J'avais déjà entendu des clichés là-dessus, mais j'ai pu remarquer que c'était vrai. Ils ne sont pas du tout méchants, mais de prime abord, ils ont l'air un peu fermé. En majorité, ils ne sont pas aussi avenants que je peux l'être, et c'est un peu déroutant au début. Surtout que le début de mon Erasmus a été difficile, j'avais besoin de soutien et, quand je parlais, parfois ils ne me regardaient pas. Cela dit, on s'y habitue."

"Parfois, j'avais également du mal à me faire comprendre parce que certains ne parlent pas du tout anglais", explique-t-elle. Elle a toutefois toujours trouvé un moyen de se débrouiller. "Quand ça n'allait pas, je mimais ou j'utilisais une appli de traduction. Le moment le plus dur a été quand j'ai dû aller à la pharmacie parce que j'étais malade. La dame ne parlait pas anglais, je ne parlais pas polonais. J'ai utilisé Google Translate mais c'est dur de se faire comprendre. A un moment, elle a tourné la tête pour m'ignorer mais j'ai insisté et j'ai tout fait pour repartir avec le médicament dont j'avais besoin. J'ai réussi, mais malheureusement, il ne marchait pas. J'ai pu compter sur mes collocs qui m'ont bien aidée."

Quelle anecdote marquante lors de son Erasmus en Pologne ?

Ses débuts difficiles l'ont marquée. "Le jour où je suis arrivée, j'ai été prendre ma chambre. Là, la propriétaire s'est mise à me parler super vite en anglais avec un accent polonais. Le combo de l'anglais, que je n'avais plus pratiqué depuis longtemps, et l'accent polonais a fait que je n'ai pas compris la moitié. Une fois qu'elle est partie, je me suis rendue compte que le sommier est cassé. J'ai aussi réalisé que la chambre est petite et qu'il y avait une odeur de poussière. En vrai, la chambre était très bien, mais avec les émotions de l'arrivée, j'étais stressée et je ne me voyais pas vivre là-dedans. La première nuit que j'ai passée seule dans cette chambre, j'ai pleuré. Pendant les trois premières semaines, je regardais tous les jours les billets d'avion en me disant 'je pars à la fin de la semaine'. Bien évidemment, j'ai repoussé à chaque fois ce départ et j'ai fini par rester, ce qui a été un très bon choix."

La rencontre avec ses colocataires restera un de ses souvenirs les plus marquants. "Quand on cherche un logement à l'étranger, on ne peut pas toujours visiter donc on prend ce qui nous semble le mieux, et dans mon cas je ne savais pas avec qui j'allais tomber, et j'appréhendais un petit peu. Au final je suis tombée sur 2 colocataires mecs, qui ont vraiment été adorable avec moi: ils me soutenaient au début de l'Erasmus, qui a été très dur pour moi, ils me faisaient à manger. Mon coloc italien me faisait gouter les "vraies pâtes italiennes" et mon coloc du Honduras ses bananes grillées. Vraiment, leur soutien m'a beaucoup touché, et je me suis sentie apaisée et chanceuse d'avoir des colocs aussi attentionné."

Quels conseils pour un Erasmus en Pologne ?

Aurore conseille de rester ouvert à l'expérience. Comme elle l'explique, les difficultés et les coups de mou sont tout à fait normaux. "Le début de mon Erasmus a été un des moments les plus durs que j'ai vécu, mais mon Erasmus en entier a été un des meilleurs moments de ma vie."

