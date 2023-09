"En Erasmus, on oublie parfois que des gens peuvent nous comprendre quand on parle français"

Si elle voulait autant aller en Norvège, c’est parce qu’Alicia voyait en l’Erasmus une bonne façon de faire baisser les coûts du voyage. “La vie est chère sur place. Je me suis dit que loger dans une résidence pour étudiant reviendrait moins cher que d’y voyager une fois diplômée. Mon loyer était par exemple de 300 euros, ce qui est moins cher que les hôtels ou même les auberges de jeunesse."

Qu’est-ce qui l’a marquée lors de son Erasmus en Norvège ?

Le système éducatif n’est pas le même que chez nous. “Là-bas, les classes sont petites. On était maximum 15. Généralement, le prof arrive en classe avec un thème qu’on a dû bosser avant pour pouvoir interagir pendant le cours. J’ai adoré ce système. Tous les profs connaissaient nos prénoms alors que ce n’est pas le cas lorsqu’il y a de grands auditoires. Ils étaient super dispos !”

Le rythme de vie est également différent. “La journée commence tôt et finit tôt. Pour donner une idée, les présoirées commencent à 18h là-bas. À cette heure-là, en Belgique, j’étais seulement en train de manger.”

Quelle anecdote marquante lors de son Erasmus en Norvège ?

”Mes anecdotes les plus marquantes concernent mes voyages. Je suis allée aux Îles Lofoten, en Suède, Finlande. Je n’avais cours que le lundi et le mardi donc j’ai pu voyager pas mal le reste du temps. J’ai vu des aurores boréales aussi. Cela restera un souvenir très marquant pour moi !”

Sur une note plus drôle, Alicia raconte également que, parfois, en Erasmus, on a parfois tellement tendance à parler en anglais (ou dans une autre langue) qu’on oublie que les gens peuvent comprendre ce qu’on dit en français. “On a fait une rando vers le sommet Reinebringen avec une amie francophone. Il y avait beaucoup d’escaliers et, comme on en avait marre, on s’est lâchées en français. On avait l’habitude que personne ne nous comprenne quand on parlait français. On a été super vulgaires. Mais ce jour-là, il y avait des touristes français derrière nous. À un moment, ils nous ont fait une remarque en nous disant qu’on devait moins râler. C’était gentil et bon enfant, ils nous ont même donné des biscuits. C’était une anecdote assez drôle.”

Quels conseils pour un Erasmus en Norvège ?

Étant donné que le coût de la vie est cher, Alicia a mis en place plusieurs astuces pour économiser. “J’ai téléchargé des applications de promotions qui me permettaient de faire mes courses à petits prix. Je faisais plusieurs magasins pour avoir les produits les moins chers. J’avais aussi pris l’habitude de cuisiner en grande quantité. Je mangeais quasi tous les jours la même chose. J’ai aussi adapté ma nourriture pour utiliser dans mes recettes des ingrédients peu coûteux. Par exemple, je mangeais beaucoup de pommes de terre et la plupart de mes légumes étaient surgelés.”

Avant de partir, la jeune femme avait également pris un job étudiant car elle comptait beaucoup voyager une fois sur place. “J’ai beaucoup mis de côté avant de partir. Je conseille vraiment d’avoir un budget voyage en stock car, sinon, on profite moins de la vie sur place. Être en Norvège, c’est une occasion rêvée de faire des escapades dans les pays voisins.”

Si la fraude n’est jamais recommandée, Alicia conseille encore plus d’éviter d’avoir cette mauvaise idée en Norvège. “Il y a des contrôles dans les transports vraiment tout le temps.”

