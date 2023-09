Pauline raconte son stage dans un hôtel de luxe à Dubaï: "Je ne serais jamais partie de moi-même là-bas"

Qu'est-ce qui l'a marquée lors de son Erasmus à Dubaï ?

Ce qui a principalement marqué Pauline, ce sont les conditions de travail intenses. "Ca m'a permis de voir l'envers du décor, qui sont les petites mains qui se cachent derrière le côté luxe de Dubaï. J'ai entre autres travaillé avec des gens qui viennent des Philippines, de l'Inde, du Népal, ..." Sur place, l'étudiante en hôtellerie travaillait six jours par semaine, comme le veut la loi locale, le tout sous un soleil de plomb. Interrogée sur son ressenti quant à la situation des Droits de l'Homme dans cette ville des Emirats Arabes Unis, elle explique que, malgré le bas niveau de son salaire de stagiaire, elle était tout de même logée, nourrie et blanchie correctement.

"Je suis assez mitigée parce que j'ai vraiment adoré cette expérience, j'étais bien traitée parce que je travaillais pour Marriott, une compagnie d'hôtellerie. Dans mon hôtel, tout s'est bien passé, malgré les longues heures de travail sous la chaleur. Cela m'a appris le respect pour les gens qui travaillent dans ce secteur, surtout dans ces milieux-là." Malgré tout, Pauline a bien évidemment connu des hauts et des bas. "Ce n'étaient pas que des moments faciles, il fallait par exemple s'adapter dans un environnement complètement différent en changeant de pays, ou encore s'habituer au style de leadership de tous les managers d'origines différentes."

Quelle anecdote marquante lors de son Erasmus à Dubaï ?

Pauline se rappelle qu'une fois arrivée à Dubaï, elle s'est rapidement rendu compte que la ville comptait plus d'expatriés que de locaux. Et pour cause, la population y est composée à plus de 80% d'expatriés et d'immigrants. Pour l'étudiante, c'était un point positif. "Travailler dans un milieu où il y a tellement de nationalités différentes, ça permet d'en apprendre énormément sur les différentes cultures." L'autre anecdote dont se souvient Pauline concerne cette fois les transports. "Là-bas, tout se fait en voiture, et la ville est construite pour ça." Même si Dubaï dispose d'un réseau de métro, ses habitants préfèrent le taxi aux transports en commun.

Quels conseils pour un Erasmus à Dubaï ?

S'il y a bien un conseil que Pauline souhaite donner, c'est de prendre l'opportunité de voyager. "De base, j'avais une vision très précise de Dubaï qui ne me tentait pas du tout. Personne de ma famille ne voulait que j'y aille. Je ne serais jamais partie de moi-même à Dubaï." Pauline souligne donc l'importance de se faire sa propre idée et de ne pas forcément toujours écouter les autres. Elle termine sur une note positive : "ce que j'ai retenu, c'est que le monde est rempli de surprises et qu'il faut vraiment sortir de sa zone de confort pour se découvrir soi-même. J'ai tellement grandi et appris avec cette expérience !"

Depuis quelques semaines, Pauline s'est maintenant installée à Paris pour la seconde partie de son stage, cette fois dans des bureaux en tant qu'assistante de direction pour un hôtel de la capitale française.