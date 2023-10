Noé, 22 ans, ex-étudiant en informatique à la HE2B, est parti huit mois à Dublin (Irlande) dans le cadre d’un stage chez General Motors. “Normalement, les stages à l’étranger sont exceptionnels et de courte durée, mais j’ai demandé à rester plus longtemps. Je voulais absolument partir dans un pays anglophone afin d’améliorer mon anglais. Je voulais aussi une expérience internationale à inscrire sur mon CV.”

De son propre aveu, Noé avoue être parti en étant “nul en langues”. “Même si j’avais déjà été à Liverpool pour me perfectionner, je n’avais toujours pas un bon niveau.” Pendant des mois, le jeune homme a toutefois dû travailler dans un environnement anglophone, en employant un vocabulaire technique. “J’étais bizarrement bien plus à l’aise dans le milieu professionnel puisque je parlais d’une matière que je maîtrisais. Je n’ai jamais rencontré de difficulté majeure à me faire comprendre.”

Qu’est-ce qui l’a marquée lors de son Erasmus à Dublin ?

Les habitants sont très accueillants. “Tout le monde est très sympa. Je me suis directement senti en sécurité. Il est parfois difficile de les comprendre à cause de leur accent marqué, mais on s’y fait.”

Si les transports en commun sont opérationnels tout le temps, Noé a trouvé qu’ils étaient moins bien desservis qu’à Bruxelles. “C’est peut-être lié à l’endroit où je logeais. Mais j’avais 7km à faire, et il me fallait environ 40 min en transports en commun. J’ai vite opté pour un autre moyen de locomotion.”

Son environnement de travail a également été une belle surprise. “Je l’ai trouvé plus dynamique qu’en Belgique. Cela a confirmé mon envie de travailler à l’étranger. Je recherche actuellement un poste à Dublin voire Amsterdam.”

Quelle anecdote marquante lors de son Erasmus à Dublin ?

Lors de son Erasmus à Dublin, Noé en a profité pour faire un… roadtrip en monoroue électrique dans le comté de Donegal. “Ce n’est pas banal”, concède-t-il. “C’est compliqué à apprendre, mais je me déplaçais déjà de cette manière en Belgique. Cela me permet d’aller d’un point A à un point B sans devoir pédaler. Durant mon roadtrip, j’ai vu des paysages incroyables et fait de magnifiques balades. La nature est à deux pas de la ville. Les montagnes de Wicklow sont à 1h de Dublin.”

En Irlande, il faut d’ailleurs se préparer à voir des moutons au bord des routes. “Il y en a partout. Il faut faire gaffe quand on se déplace. Au final, je ne sais pas qui était le plus surpris : les moutons de me voir passer en monoroue ou moi de les voir le long du chemin.”

Quels conseils pour un Erasmus à Dublin ?

Pour Noé, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans le monde professionnel, même si on ne maîtrise pas la langue. “Dans mon cas, ils ont été très gentils avec moi. Ils parlaient plus lentement et répétaient quand je ne comprenais pas. Et, au final, ça a été de mieux en mieux. L’environnement était dynamique et très chouette.”

Il conseille également de faire attention au logement. “Il y a beaucoup d’arnaques. J’ai eu du mal à trouver un logement. Les prix peuvent monter jusqu’à 1900 euros pour une chambre chez l’habitant. Généralement, les proprios préfèrent louer sur une plus longue durée. Dès que je suis arrivé sur place, j’ai donc cherché un nouveau logement que j’ai pu directement visiter puisque j’étais sur place.”

