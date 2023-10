L'indépendance et la liberté sont les deux éléments les plus marquants pour Maxime. "Le Portugal, c'est à un peu moins de 2000 kilomètres de la Belgique, tu ne connais personne là-bas, donc tu peux te construire une petite vie comme tu le souhaites." Il retient aussi l'accueil et la bienveillance des gens qu'il a rencontrés sur place : "ils viennent de tous les horizons, de plein de cultures différentes, ils sont hyper gentils et simples. Tout le monde est là pour la même chose : faire la fête et rencontrer des gens, donc il y avait une super bonne ambiance."

Quelle anecdote marquante lors de son Erasmus au Portugal ?

"La ville de Covilha était l'une des dernières destinations disponibles et ils me l'ont attribuée parce que j'étais un cancre !" se souvient-il. Une fois sur place, Maxime se rend compte que d'autres gens sont dans la même situation. "Ce n'était pas leur choix non plus, mais au final c'était vraiment chouette car il s'agissait d'une petite ville dans la seule vraie montagne du Portugal." Passionné de cyclisme, Maxime tombe rapidement amoureux de cette destination. "Comme j'avais mon vélo avec moi, c'était cool parce que je pouvais rouler dans la montagne. Au final, ce qui devait être une destination pourrie était dingue."

Maxime se souvient aussi de la différence de l'accueil des Portuguais par rapport à la Belgique. "Ici, quand tu vois un inconnu dans la rue, tu l'évites. Là-bas, ils sont tous hyper gentils et accueillants." Dès son arrivée à Covilha, plusieurs étudiants portuguais se sont rapidement occupés de lui, le faisant rencontrer des gens et l'invitant même à faire la fête avec eux. "C'était génial, bien plus chaleureux que la Belgique." Cette bienveillance, c'est justement ce qui manque le plus à Maxime depuis son retour en Belgique. "Je suis rentré de mon Erasmus en hiver. Je revenais de trois mois au soleil avec des gens heureux, épanouis et ici, tu rentres et tout le monde tire la tête, est pressé, klaxonne en voiture, est désagréable."

Quels conseils pour un Erasmus au Portugal ?

Maxime conseille d'essayer de rencontrer des gens sur place le plus rapidement possible, parce que les groupes d'amis se forment assez vite, pour ne pas passer son Erasmus tout seul. Il insiste aussi sur le fait de ne pas rester qu'avec des francophones pour réussir à sortir de sa zone de confort. "Au plus tu es avec des étrangers, au plus ton expérience sera dingue."