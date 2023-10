Lili, 22 ans, est partie en Erasmus au Mexique, à Querétaro plus précisément. L'étudiante en commerce en extérieur à l'Helmo voulait absolument "une destination hors-Europe". "Je voulais faire mon Erasmus dans un lieu où je ne pouvais pas aller facilement en vacances. J'adore les plages, les couleurs, la chaleur... Le Mexique m'a semblé être un bon choix."

Grâce à ce voyage, elle a pu découvrir comment vivaient vraiment les gens là-bas. "J'ai visité des lieux touristiques, bien sûr, mais je voulais surtout voir ce qui se passait dans le "vrai Mexique". J'ai donc opté pour un logement dans une famille locale. J'ai vécu avec une dame de 60 ans qui avait l'habitude d'accueillir des étudiants. D'autres étudiants étaient d'ailleurs là en même temps que moi. C'est un souvenir qui restera gravé."

La jeune femme, qui avait juste eu un an d'espagnol à l'école, a dû apprendre à se débrouiller étant donné que sa famille ne parlait qu'espagnol. Aujourd'hui, elle peut tenir une conversation dans cette langue.

Qu’est-ce qui l’a marquée lors de son Erasmus au Mexique ?

Lili a été frappée par l'accueil des Mexicains. "Ils sont vraiment gentils. Quand ils voyaient que j'étais perdue, ils venaient spontanément vers moi me demander si j'avais besoin d'aide. Ils m'aidaient à trouver mon chemin sans que je ne demande rien. Ils venaient toujours vers moi. Quand j'arrivais seule dans une soirée, j'étais sûre de me faire des amis."

Loin des plages et des paysages qu'elle a appréciés, Lili a aussi vu une autre face du pays : la pauvreté. "Il y a beaucoup de SDF, même des enfants. J'ai aussi souvent vu des personnes amputées dans la rue. C'est vraiment très déroutant. On relativise."

Enfin, Lili a été impressionnée par la nourriture qui "ne ressemble pas au tex-mex qu'on peut trouver en Europe. Au Mexique, les saveurs sont différentes. Et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas si épicé que ça. On a toujours le choix de demander épicé ou non."

Lili nous raconte son Erasmus au Mexique. ©dr

Quelle anecdote marquante lors de son Erasmus au Mexique ?

"Ma soeur est venue me voir pendant deux semaines, donc on en a profité pour faire un roadtrip. On avait entendu des singes araignées, sans les voir. Et je m'étais dit que ce serait quand même génial de voir un singe en liberté. Le lendemain, on a été dans un coin reculé et là il y avait un singe assis sur un muret. Il ressemblait à un enfant. Il est venu vers nous et est monté dans notre voiture. Il a commencé à me grimper dessus, il n'était pas agressif. Le local qu'on a croisé nous a expliqué que le signe était là, en liberté, mais qu'il n'appartenait à personne. Je pense qu'il a connu la présence humaine car il osait venir près de nous, mais il n'était pas enchaîné. Il nous a suivi pendant toute la durée de l'excursion. C'était vraiment dingue car inattendu."

"Dans un contexte moins joyeux, j'ai été victime d'un vol. A la fin de notre roadtrip avec ma soeur, on s'est fait voler nos valises et nos papiers. C'était deux jours avant que je prenne l'avion. On ne s'en est pas rendu compte tout de suite car la voiture n'était pas fracturée. Quand on s'en est rendu compte, on a dû faire 1h30 de route dans l'autre sens pour porter plainte dans la vie dans laquelle ça nous était arrivé. On a dû demander à la police de nous faire les papiers suffisants pour qu'on puisse prendre l'avion. S'en sont suivies des tonnes de péripéties mais, heureusement, on a pu prendre nos avions. On a par contre dû se racheter des vêtements."

Quels conseils pour un Erasmus au Mexique ?

Lili conseille aux personnes qui vont au Mexique d'oser aller vers les gens et de ne pas faire que les sites touristiques, sans pour autant s'aventurer dans des zones dangereuses. "Loger dans une famille d'accueil permet de voir comment ils vivent réellement, c'est quelque chose que je recommande vraiment."

