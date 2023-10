Victoria raconte son Erasmus à Montréal: "C'est quand-même dingue de pouvoir se sentir chez soi aussi loin"

Qu'est-ce qui l'a marquée lors de son Erasmus à Montréal ?

Ce qui a le plus marqué Victoria, c'est qu'elle a eu la possibilité de voyager. "J'étais à Montréal, mais j'ai pu faire tout un tour de la province de Québec. J'ai donc été dans la ville de Québec, mais aussi à Tadoussac, à Baie-Saint-Paul, et plein de petites villes et villages. J'ai aussi été à Toronto et à Ottawa et j'ai pu aller voir les Chutes du Niagara, j'ai vraiment adoré aussi." L'ex-étudiante en littérature et langues se souvient aussi de la la convivialité des gens sur place. "C'est tout un état d'esprit d'être Québécois, je trouve." Elle se rappelle également avoir été agréablement surprise par la météo. "Ils ont des hivers comme on n'en connait pas vraiment chez nous, parce qu'il fait très froid, mais toujours très ensoleillé. Donc, même s'il neige et qu'il fait froid, si tu te couvres bien, c'est super agréable d'être à l'extérieur. Alors que moi, avant de partir, j'imaginais plutôt un hiver où on reste chez soi et où ce n'est pas agréable d'être dehors." Côté gastronomie locale, Victoria a aussi adoré la poutine : "c'est trop bon !"

Victoria devant les Chutes du Niagara, pendant son Erasmus à Montréal. ©dr

Quelle anecdote marquante lors de son Erasmus à Montréal ?

L'anecdote qui a le plus marqué Victoria est le match de hockey sur glace auquel elle a assisté. "C'était au Centre Bell, les Canadiens de Montréal affrontaient Dallas. L'ambiance était super chouette, ce sport fait vraiment partie de leur culture là-bas, un peu comme le football chez nous. Je n'avais jamais été voir de match de hockey auparavant, et c'était franchement super chouette !" Son souvenir est également lié à un contexte particulier. "Quand je suis arrivée au Québec, il y a avait encore des restrictions avec le Covid. Au début, j'avais des cours en ligne, les restos étaient fermés, ... donc quand tout a repris, j'ai justement été voir ce match-là où c'était de nouveau la "vraie vie", on va dire."

Victoria se rappelle aussi de son pire souvenir. "C'est clairement quand je suis arrivée, parce que je savais très bien que j'allais avoir du mal vu que je suis quand-même sensible, proche de ma famille, et que je partais pour cinq mois à 5000 kilomètres. Quand je suis arrivée, il faisait noir à 16 heures, je ne connaissais pas encore la ville, et plein d'endroits étaient fermés à cause du Covid. J'ai quand-même eu des premières semaines assez compliquées. Mais c'est ensuite passé super vite, et si je pouvais, je le referais 10 fois ! Après ça, j'ai vraiment tout aimé."

Quels conseils pour un Erasmus à Montréal ?

Victoria souligne en premier lieu qu'il s'agit d'une expérience unique. "J'ai quand-même hésité longtemps avant de passer le cap, vu que ça reste stressant, surtout en fonction des personnalités. Mais je ne regrette vraiment pas de l'avoir fait, donc je pense que c'est vraiment une expérience à vivre. On peut maintenant faire un Erasmus dans plus ou moins tous les secteurs d'études. Au niveau de l'université, ce n'était pas non plus la même manière de donner les cours, donc c'était aussi une façon de voir les choses différemment." Enfin, l'ancienne étudiante en littérature et langues a apprécié la parenthèse de cet Erasmus dans son cursus universitaire. "J'ai vraiment aimé le fait que ça m'a permis de faire une coupure dans mes études à Louvain-la-Neuve, vu que j'y suis restée pendant 5 années. J'étais vraiment contente de partir." Au-delà de se lancer dans l'aventure de l'Erasmus, Victoria conseille aussi de sortir de sa zone de confort et d'en profiter pour faire un maximum de voyages sur place. "C'est quand-même dingue de pouvoir se sentir chez soi aussi loin et de rester là-bas pour une aussi longue période", conclut-elle.