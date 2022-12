Blocus : pourquoi il ne faut pas garder son téléphone, même éteint, à côté de soi quand on étudie

"On sait que les jeunes sont attachés à leur téléphone, mais il ne faut surtout pas étudier avec son téléphone à proximité. C'est le meilleur moyen pour perdre sa concentration", rappelle Anne-Sophie Masureel, responsable de l'équipe santé du service d'aide aux étudiants de l'UCLouvain. "Recevoir une notification déconcentre l'étudiant qui va être tenté de la consulter. Il va ensuite vouloir répondre au message, peut-être perdre encore du temps pour réfléchir à ce qu'il va répondre, puis seulement envoyer son message. On pourrait penser que toutes ces étapes ne durent que quelques minutes mais se reconcentrer après tout ça demande plus de temps qu'on ne le pense." Entre la réception d'une notification et la reconcentration de l'étudiant, il peut se passer plus d'une dizaine de minutes.