Exercice 1 : établir une liste de questions et y répondre

Lorsque tu as fini d'étudier un chapitre, note plusieurs questions portant sur la matière que tu viens d'apprendre. Idéalement, il doit s'agir de questions ouvertes qui pourraient potentiellement tomber à l'examen. N'y réponds toutefois pas pendant que tu étudies (ce serait trop facile). Attends d'avoir retenu tout ton cours et, là, mélange tes questions et essaie d'y répondre sans jeter de regard à ton cours. Y arrives-tu? Si ce n'est pas le cas, tu sais à présent que tu dois absolument revoir ce chapitre. Mais, attention : même si tu réussis à répondre à la majorité des questions, ne les mets pas de côté pour autant et reproduis l'exercice la veille de l'examen. Réactiver sa matière avant le jour J est essentiel !

Si d'autres étudiants utilisent cette technique, n'hésitez pas à mettre en commun vos questions. De cette façon, tu auras accès à des questions auxquelles tu n'avais pas pensé. N'oublie pas non plus de refaire les examens des années précédentes. Puisqu'il s'agit de questions élaborées par ton prof, tu peux voir comment il les pose et t'entraîner à y répondre.

Exercice 2 : expliquer la matière à quelqu'un

Si tes proches se montrent suffisamment intéressés, tu peux jouer au professeur et leur expliquer les points du cours avec lesquels tu as le plus de mal. S'ils comprennent, c'est que c'est clair dans ton esprit et que tu as bien expliqué. Mais si tu te rends compte que tu as du mal à leur faire passer le message, tout n'est peut-être pas si limpide.

De même, si tu as le temps, n'hésite jamais à expliquer la matière à un autre étudiant qui n'aurait pas compris. Non seulement tu feras une bonne action mais, en plus, tu vérifieras si tu arrives à l'expliquer correctement.

Exercice 3 : faire une liste de mots-clés

Pour vérifier que la matière est claire dans ton esprit, n'hésite pas à faire une liste de mots-clés pour chaque chapitre. Ces mots-clés (une dizaine maximum) doivent résumer les idées principales. Vois ensuite si tu n'as rien oublié. Cette liste de mots-clés te sera utile le matin de l'examen pour réviser de façon ultra rapide en te remémorant les choses les plus importantes du cours. Si tu parviens à trouver facilement les mots-clés ou à restituer facilement le plan du chapitre, c'est que tu as bien tout retenu.