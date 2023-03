Précisons qu'il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Chaque étudiant doit en effet trouver la méthode qui lui convient le mieux. Ainsi, certains préféreront se couper du monde extérieur en mettant un casque et une musique de fond, là où d'autres ne supporteront pas d'entendre la moindre note.

Malgré tout, écouter de la musique présente de nombreux bienfaits, appréciables en blocus.

La musique réduit le stress

Une étude publiée en 2015 par la revue médicale The Lancet s'est intéressée aux vertus de la musique chez les patients ayant subi une opération. Il est apparu que les patients qui avaient écouté de la musique avaient moins mal après leur opération que ceux qui n'en avaient pas écouté. Ceux qui avaient pu se changer les idées avec de la musique se sentaient également moins anxieux.

Hors contexte médical, les vertus apaisantes de la musique se manifestent également. Quand on écoute de la musique, cela a en effet tendance à libérer de la dopamine, l'hormone du bonheur. Ecouter de la musique en étudiant pourrait donc permettre au jeune d'avoir un sentiment positif par rapport à ce qu'il est en train de faire.

La musique améliore la concentration

Selon la psychothérapeute Amy Burnside, interrogée par le journal étudiant The Daily Campus, la musique aiderait à stimuler le cerveau. Plutôt pratique en période de blocus !

Il est vrai que le cerveau doit travailler pour comprendre la structure de la musique et la relation entre les notes, note le magazine Music Times. "Une étude a montré que quand les adultes prenaient des leçons de piano, leur attention, leur mémoire et leur capacité à résoudre des problèmes étaient améliorées. Les musiciens ont généralement un cerveau en meilleure santé (...) Même si vous n'êtes pas musicien, écouter de la musique pourrait procurer les mêmes avantages."

Dans un article écrit par l'Athénée Liège Atlas, on peut également lire que les étudiants qui écoutent de la musique pendant leurs révisions "ont moins de risques d'être déconcentrés par des petits bruits soudains et irréguliers. De quoi stimuler la concentration, et donc la mémorisation."

Quelle musique écouter?

Y a-t-il une musique meilleure qu'une autre pour favoriser l'étude? La réponse peut paraître évidente mais, pendant qu'on étudie, il faut écouter une musique qui nous pousse à réviser consciencieusement. Mettre sa chanson préférée n'a pas de sens si lorsqu'elle passe l'étudiant arrête ce qu'il était en train de faire pour la chanter. Dans ce cas-là, la musique aura l'effet inverse de celui recherché.

Pour qu'elle soit vraiment utile pendant l'étude, la musique doit généralement être apaisante et sans paroles. Bien entendu, il est primordial de ne pas mettre le son trop fort pour ne pas abîmer son ouïe. Le style de musique en lui-même n'a pas d'importance, pourvu qu'il motive les étudiants à se donner à fond. Et pour ceux qui n'aiment pas étudier en musique, rien ne vous empêche d'écouter des chansons qui vous mettent de bonne humeur pendant vos pauses. Mais attention à ne pas mettre des chansons entêtantes qui pourraient perturber votre étude !