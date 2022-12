Quand les étudiants abusent des boissons énergisantes : “Pendant le blocus, j’en bois un litre et demi pour tenir”

D’autres étudiants que nous avons interrogés disent consommer une ou deux canettes par jour pendant le blocus. Tous en prennent pour rester éveillés et “mieux étudier”. “Ça me sauve”, dit Selen. Pourtant, l’abus de boissons énergisantes est mauvais pour la santé.

Pourquoi ne faut-il pas consommer trop de boissons énergisantes ?

Les boissons énergisantes, aussi connues comme energy drinks ou smart drinks, sont composées d’une forte concentration en caféine et en sucre. Elles contiennent généralement de la taurine qui décuple les effets de la caféine, peut-on lire sur ULB Santé. Il ne faut pas les confondre avec les boissons énergétiques que prennent les sportifs. Ces dernières sont composées d’eau et de sels minéraux et peuvent vraiment apporter de l’énergie. “Les boissons énergisantes stimulent le système nerveux. Ce sont des excitants qui procurent rarement une dose d’énergie”, peut-on encore lire sur le site.

L’un des dangers liés aux boissons énergisantes est donc qu’elles masquent la fatigue. Une surconsommation de boissons énergisantes peut aussi engendrer des maux de tête, des difficultés de concentration ou de la fatigue, soit justement les effets que tentent de combattre les étudiants. On comprend donc aisément le cercle vicieux dans lequel ils s’engagent lorsqu’ils commencent à en prendre. “Au début, c’était une canette par jour pendant les examens, puis je suis passée à deux”, explique Marie qui confiait ne plus ressentir les effets d’une seule canette.

Mauvaises pour la concentration et les artères, les boissons énergisantes font vite des dégâts.. ©Reporters/STG

Mais ce n’est pas tout, l’abus de boissons énergisantes peut aussi entraîner une irritabilité, des insomnies, des tremblements, de l’anxiété et une tachycardie (augmentation du rythme cardiaque, ndlr).

”Pendant mon dernier blocus, j’ai commencé à avoir des insomnies”, explique Selen. “J’en ai conclu que c’était à cause des boissons énergisantes que je prenais. Pour le blocus qui arrive, je vais en boire moins, voire plus du tout.” Julie, une autre étudiante, nous confie avoir arrêté après avoir eu très peur des effets sur son corps. “Je voulais absolument avoir un coup de boost avant mon examen donc, ce jour-là, j’avais bu 4 canettes. Le lendemain, je me suis réveillé et j’avais hyper mal au cœur. J’ai eu peur, ça a duré toute la journée. Je n’ai aucune preuve que c’est lié mais, depuis, j’ai complètement arrêté.”

Noémie, elle, n’est pas encore prête à arrêter totalement. “Je ne pense pas être accro, car je peux m’en passer quand je ne suis pas dans le rush”, explique-t-elle, même si elle est consciente des effets négatifs que cela peut avoir sur elle.

Quelles alternatives aux boissons énergisantes pendant le blocus ?

Si une boisson énergisante de temps en temps n’est donc pas dramatique, l’abus que l’on constate chez certains est plus grave. Pour avoir ce coup de boost naturel pendant le blocus, on rappelle qu’il est important de bien dormir, de faire du sport et de manger équilibré. Avoir une bonne hygiène de vie a beaucoup plus de bienfaits qu’une supposée “boisson miracle”. En cas de besoin d’un “coup de fouet”, une tasse de café pourra faire l’affaire. À condition de ne pas dépasser 400mg de caféine par jour, selon les recommandations du Conseil supérieur de la Santé.