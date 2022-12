Une nouvelle école de cybersécurité à l'Euro Space Center

"Nous sommes en train de former près de 80 étudiants. Il s'agit d'une formation qui complète la formation universitaire, avec une approche plus pratique", explique Axel Legay, professeur de cybersécurité et Président du Comité Scientifique, de l'UCLouvain.

Les étudiants sont encadrés par des intervenants des mondes académique, industriel et public. "L'année prochaine, nous visons des formateurs américains, allemands ou encore des Pays-Bas. Les éditions 2023 et 2024 sont d'ailleurs en préparation."

"Cyberwal Galaxia Program" s'inscrit dans le cadre de la politique de cybersécurité "Cyberwal by Digital Wallonia" mis en œuvre par la Wallonie pour protéger son territoire et ses acteurs contre la cybercriminalité. Les programmes financés dans le cadre de cette initiative visent à fédérer les différents acteurs wallons en matière de cybersécurité au sein d'une même structure appelée "pôle d'excellence". L'ambition affichée par IDELUX et Cyberwal by Digital Wallonia est de "hisser rapidement la Wallonie au rang de l'excellence mondiale en matière de cybersécurité et d'inscrire les prochaines éditions de "Cyberwal in Galaxia Program" dans une dimension européenne d'excellence en les mettant notamment en lien avec les besoins de l'écosystème cyber international", indiquent les responsables du projet.