Les bibliothèques de l'UCLouvain

L'UCLouvain compte 8 bibliothèques et Learning Center répartis à travers la ville de Louvain-la-Neuve. Elles sont fermées la première semaine du blocus de décembre (entre Noël et Nouvel an) mais sont ouvertes aux autres moments de l'année, selon les horaires indiqués. Avant de t'y rendre, tu peux vérifier le taux d'occupation et même réserver une place. Ces bibliothèques sont accessibles sur présentation de ta carte d'accès, si tu es étudiant à l'UCLouvain ou dans d'autres établissements partenaires. Pour les autres, une carte d'accès d'un jour est disponible au prix de 2,50 euros. Sinon, il est possible d'avoir un accès permanent pour 15 euros par an.

- La bibliothèque de droit (BDRT)

- La bibliothèque de philosophie (BISP)

- La bibliothèque des sciences psychologiques, de l'éducation et de la motricité (BPEM)

- La bibliothèques des arts et des lettres (BFLT)

- La bibliothèque de théologie (BTEC)

- La bibliothèque des sciences économiques, sociales, politiques et de communication (BSPO)

-La bibliothèque des sciences et technologies et du learning center Pasteur (BST)

- La bibliothèque d'architecture, d'ingénierie architecturale et d'urbanisme (BAIU-LLN)

Les locaux mis à disposition par l'UCLouvain

Comme l'explique l'université, "une dizaine de locaux sont mis à disposition des étudiantes et étudiants sur le site de LLN. Ces locaux sont accessibles dès 8h jusque 23h45 sur présentation de la carte d'étudiant".

Le Support Bloc

Les étudiants du SupportKot, auquel on a déjà consacré un sujet, organisent également le Support Bloc, un blocus en commun dans les auditoires Agora. Généralement, ce Support Bloc dure pendant les deux semaines de blocus.

