>> Pour une liste actualisée des locaux, rends-toi sur le site internet du Pôle académique.

L’ULiège

L’ULiège dispose de 15 bibliothèques réparties par thème dans la ville. Durant le blocus, en raison de la forte affluence, l’étude en bibliothèque est réservée aux membres de l’ULiège et du CHU de Liège. Toutefois, des salles d’étude supplémentaires sont mises à disposition des autres étudiants. La réservation est obligatoire pour certaines bibliothèques. Durant le blocus de Noël, plusieurs bibliothèques sont ouvertes.

> Les horaires des bibliothèques de l’ULiège

La HEPL

La Haute Ecole de la Province de Liège compte 8 bibliothèques. Pour le blocus de Noël 2022, plusieurs locaux ont été mis à disposition des étudiants.

> Les horaires des bibliothèques de la HEPL

La HEL

La Haute Ecole de la ville de Liège possède trois bibliothèques. Pendant le blocus de Noël, elles sont fermées et remplacées par des locaux mis à disposition des étudiants. Sur ses réseaux sociaux, la HEL publie généralement bien à l’avance quel local accueillera les étudiants. Pour le blocus de Noël 2022, il s’agit de l’amphi de gauche à Hazinelle (locaux 001-002 - 100 places).

> Les horaires des bibliothèques de la HEL

La HECH

La Haute Ecole Charlemagne met des locaux à disposition des étudiants. Pour savoir lesquels, rendez-vous sur le site internet du Pôle académique.

La HELMo

La Haute Ecole HELMo propose deux lieux de blocus durant les congés de fin d’année. C’est à l’ESAS et au Campus Guillemins qu’on t’ouvrira des salles d’étude lors du blocus d’hiver, du 26 décembre au 6 janvier. Que tu sois ou non étudiant sur l’une de ces deux implantations : welcome !

> Les horaires des bibliothèques de la HELMo