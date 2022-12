Pour plus d'infos concernant les lieux d'études, rendez-vous sur le site du Pôle Hainuyer.

L'UMons

Les bibliothèques

Les bibliothèques de l'UMons sont fermées pendant le blocus de Noël, mais ouvertes durant celui de juin.

- La bibliothèque du Parc

- La bibliothèque FPMS

- La bibliothèque FA+U

- La bibliothèque Centrale

Les salles à disposition

L'Université de Mons organise, avec l'ORE (l’Organisation Représentative des Etudiants de l’UMONS), un blocus encadré en présentiel, gratuit et accessible aux étudiant.e.s des institutions membres du Pôle hainuyer. Les locaux mis à disposition sont les suivants :

Les Grands Amphithéâtres sur le site du Campus de la Plaine de Nimy abritrera des zones silencieuses de travail mais aussi collaboratives et des espaces de détente dont voici le détail :



Des locaux dans le bâtiment Dolez- Aile B2 ont également été réservés aux étudiant.e.s en architecture de l’UMONS (appartenant à la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme et à la Faculté Polytechnique)

L'UCLouvain Mons

La bibliothèque de l'UCLouvain - FUCaM Mons et du learning center Saint-Geroges (BIMS) est ouverte entre Noël et le Nouvel an

Par ailleurs, le bâtiment A2 est mis à disposition des étudiants (en 2022, du 26 décembre au 7 janvier). Des fruits et viennoiseries sont à disposition.

La HEH

Entre Noël et Nouvel an, une salle est ouverte à Mons au département des sciences sociales. Les entrées se font soit par la porte du parking, soit par la porte de la cafétéria.

