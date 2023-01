Début septembre, la rectrice Anne-Sophie Nyssen nous expliquait que ce statut avait été créé pour "reconnaître et valoriser l’engagement intensif avéré, soit en interne dans les conseils facultaires ou académiques, soit en externe dans des ONG et des associations". Le principe était d'accorder des aménagements aux étudiants concernés, au niveau des horaires et du temps de travail.

À l'issue de cette première rentrée académique, il apparaît que 88 étudiants ont reçu ce statut. C'est un peu moins que les 96 jeunes qui ont opté pour le statut de sportif de haut niveau, mais c'est plus que les 15 étudiants-entrepreneurs et les 8 étudiants-artistes.

Il s'agit donc là d'un beau succès pour cette initiative de l'ULiège.