6 conseils pour réussir un examen oral

1. Bien lire la question

C’est une évidence, pourtant, à cause de la panique, certains vont trop vite et comprennent la question de travers. Avant même d’écrire quoi que ce soit, lis la question plusieurs fois. Repère chaque mot, chaque concept sur lequel tu pourrais rebondir. Demande-toi ce que le professeur attend de toi et pourquoi il pose la question de cette façon. Souvent, un élément de réponse se cache déjà dans la question.

2. Mettre à profit le temps de préparation

Le temps de préparation avant un examen oral doit te servir à organiser tes idées. Quels sont les éléments que tu aimerais mettre en avant ? Quels sont les sous-points liés à chaque élément ? Y a-t-il un ordre plus logique qu’un autre ? Tu l’as compris : ces minutes de préparation doivent te servir à faire un plan de ton discours. Il n’est pas conseillé d’écrire toute ta réponse (tu n’auras de toute façon pas le temps) mais plutôt d’établir une liste de mots-clés afin de rien oublier. Gère bien ton temps afin d’avoir l’occasion de préparer les réponses à toutes tes questions si tu en as plusieurs. Réfléchir une fois que tu es devant l’enseignant est en effet beaucoup plus impressionnant. Si tu as un trou de mémoire, n’hésite à regarder ton plan pour retomber sur tes pattes. Si ton plan est clair, tu sauras directement où chercher et tu ne perdras pas tes moyens.

3. Soigner l’introduction et la conclusion

Lors d’un examen oral, tu devrais commencer ta réponse en présentant très brièvement les points que tu comptes aborder dans ta réponse. Cela permettra à ton professeur de voir si tu vas dans la bonne direction ou non. Ta conclusion devrait également servir à récapituler les idées que tu as présentées. Cela permettra l’enseignant ou l’enseignante de voir que tu as l’esprit synthétique et d’avoir un dernier aperçu de l’ensemble de ta réponse. L’introduction et la conclusion ne doivent toutefois pas être trop longues afin de ne pas répéter inutilement plusieurs fois les mêmes choses.

4. Répéter à voix haute

On te conseille vivement de t’entraîner à faire une réponse à voix haute. Parfois, la matière te semblera claire dans ton esprit mais, en l’expliquant tout haut, tu te rendras compte que tout ne l’était peut-être pas ou que tu perds tes mots. Tu dois donc apprendre à bien “vendre” ta réponse, et à expliquer correctement tes idées. Pour ce faire, tu peux t’enregistrer (puis réécouter ta prestation) ou te regarder dans le miroir. De cette façon, tu verras directement où tu n’as pas été clair et tu pourras corriger le tir avant l’examen.

5. Gérer son stress

Plus facile à dire qu’à faire. Les examens oraux sont très impressionnants. Mais il est essentiel que tu penses à bien respirer. Raccroche-toi toujours à ton plan de réponse pour éviter de paniquer. Si le professeur te pose des questions, prends quelques secondes avant de faire une réponse. Si tu n’as pas compris la question, demande-lui de la reformuler. Ce n’est pas grave si tu ne réponds pas du tac au tac. Ce n’est pas grave non plus si tu ne sais pas répondre à la question subsidiaire. Dans ce cas, rabats-toi sur des éléments de matière que tu connais (et qui sont en lien avec la question posée). Afin d’éviter tout stress supplémentaire, pense à arriver bien à l’heure à ton examen, mais pas trop tôt non plus pour ne pas te laisser envahir par le stress des autres.

6. Ne pas se laisser distraire

Durant les 20 minutes que durera l’examen, il est essentiel que tu restes bien concentré. Évite de parler avec les autres étudiants et profite des dernières minutes pour relire le plan de ton cours. Quand tu seras sorti de la salle, il sera alors temps pour toi de débriefer avec celles et ceux qui sont déjà passés.