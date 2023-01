Le traducteur DeepL réduit ses fonctionnalités gratuites

Les étudiantes et étudiants connaissent bien DeepL. Ce site de traduction et principal concurrent de Google Translate est en effet considéré comme l'un des meilleurs traducteur présent sur le marché. Toutefois, comme l'explique Geeko, le site vient de réduire son usage gratuit. Auparavant, il était possible de traduire en une fois des textes allant jusqu'à 5.000 caractères. Mais la limite vient de passer à 3.000 caractères. Les utilisateurs de la version gratuite pourront donc toujours continuer à l'utiliser, mais ils devront le faire en collant moins de paragraphes d'un coup. Rien de grave en soi, si ce n'est une augmentation des clics nécessaires à traduire un texte.