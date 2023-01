Ce professeur d'université encourage ses étudiants à utiliser ChatGPT

Fort de ce constat, Ethan Mollick, professeur d'entrepreneuriat à la Wharton School, l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses du monde, a décidé d'autoriser ChatGPT lors de ses cours. Il fait même plus que l'autoriser puisqu'il oblige carrément ses étudiants à s'en servir. "Je n'aurais de toute façon pas pu les en empêcher", a-t-il déclaré à la radio publique américaine WSIU.

Quelques règles

Fin janvier, le professeur a donc organisé un cours où les étudiants devaient développer des idées pour leur nouveau projet. Chacun d'entre eux était devant un ordinateur où ChatGPT était allumé. L'IA était sollicitée pour leur trouver des idées qu'ils étaient ensuite chargés de commenter. "Certaines de ces idées étaient vraiment bonnes, principalement à cause des interactions qu'il y a eu", a poursuivi l'enseignant.

Si Ethan Mollick autorise ses étudiants à utiliser l'intelligence artificielle, il a tenu à mettre en place quelques règles. Premièrement, les étudiants doivent toujours vérifier les informations données par ChatGPT. Ils seront tenus responsables des erreurs écrites par l'outil. Deuxièmement, ils doivent toujours dire quand et comment ils ont utilisé ChatGPT. "S'ils ne le font pas, ce sera une violation des règles", a-t-il précisé.

S'adapter au changement

"Tout le monde triche. Je veux dire, c'est accessible à tout le monde", a-t-il affirmé. Les étudiants qui veulent tricher n'ont effectivement pas attendu l'émergence de l'intelligence artificielle pour le faire. Au-delà du plagiat et des copions, il est déjà arrivé que des étudiants fassent carrément écrire leur mémoire par d'autres personnes. Jusqu'à présent, le monde de l'enseignement a toujours sanctionné la triche lorsqu'il la détectait, raison pour laquelle certains établissements ont d'ores et déjà interdit l'utilisation de ChatGPT dans leur règlement. Mais d'autres se montrent plus ouverts sur le cas spécifique de l'intelligence artificielle. L'IA peut en effet être un merveilleux outil, à condition de se prémunir de ses dérives.

En attendant les débats de fond, le professeur, lui, a simplement demandé à ses étudiants d'être honnêtes avec lui. "Nous avons continué à apprendre aux gens à faire des calculs dans un monde rempli de calculettes. Maintenant, le challenge est d'enseigner que le monde a changé et voir comment on peut s'y adapter", conclut-il.