Panique pour les étudiants chinois qui doivent retourner en catastrophe sur leur campus

”Afin de protéger efficacement les intérêts des étudiants qui reçoivent une éducation à l’étranger et pour maintenir l’équité dans l’éducation, notre centre ne fournira plus de certification pour les diplômes étrangers obtenus (en ligne, ndlr) durant le premier semestre 2023”, a toutefois déclaré le Chinese Service Centre for Scholarly Exchange.

La règle s’applique donc à la fois aux nouveaux étudiants, mais aussi à ceux étaient déjà inscrits depuis plusieurs années dans les universités étrangères. Pour certains, cela traduit une méfiance de la Chine pour les cours en ligne, pour d’autres, cela montre une volonté du pays de se rouvrir encore plus vers l’extérieur, après l’arrêt de sa politique zéro-Covid.

Étant donné que l’année commence en février dans les universités australiennes, cela ne laisse pas beaucoup de temps aux étudiants chinois pour réserver un vol, trouver un logement ou encore faire une demande de visa. Sur le réseau social chinois Weibo, certains jeunes sont dépités. “Mon visa a expiré. Quoi que je fasse, je ne serai pas capable de retourner sur mon campus avant que les cours reprennent”, déclare l’un d’entre eux. Certains déclarent d’ores et déjà qu’il sera “impossible” pour eux de remplir toutes les formalités avant le début de l’année scolaire. John Yu, un étudiant chinois interrogé par SBS, a eu la chance d’avoir son visa, mais il a galéré à trouver un logement. “J’ai cherché pendant longtemps et des agences m’ont dit qu’il ne restait plus de logements. Mais j’ai fini par trouver grâce à un ami sur place.” Selon un propriétaire de logement étudiant, certains jeunes Chinois lui ont proposé de payer des loyers plus élevés pour être sûrs d’avoir le logement.

Interrogé par le Financial Review, Phil Honeywood, le président de l’Association d’éducation internationale d’Australie, explique que cette annonce surprise va créer de “grands défis logistiques dans nos universités”. L’Australie est en effet un des pays qui accueille le plus d’étudiants chinois, avec les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Des milliers d’étudiants chinois ont déjà fait des demandes de visas en urgence. Et les universités s’attendent à en recevoir encore plus. Toutefois, toutes les demandes ne pourront pas être traitées en quelques jours. Certaines d’entre elles prendront du temps.