Mister Géopolitix, le Youtubeur qui vulgarise la géopolitique auprès des jeunes

"Les visuels sont magnifiques et c'est le seul qui fait du reportage de terrain", souligne Vincent Lièvre, étudiant de 23 ans qui le suit depuis 2017, et qui s'informe par ailleurs via des médias traditionnels.

Si son audience est plutôt masculine, Charlotte Wyn, 20 ans, regarde les vidéos de Mister Géopolitix depuis trois ans. Elle apprécie qu'il n'impose pas d'avis personnel: "Je peux me faire ma propre opinion" et "ça reste ludique".

"Je traite un sujet quand j'ai une plus-value à apporter. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de la guerre en Ukraine", reconnaît celui qui se considère avant tout comme un vulgarisateur. S'il voyage pour certains sujets, il travaille aussi beaucoup depuis la France. Digérant de nombreux livres, documentaires et rapports pour préparer ses vidéos, il interroge aussi des experts.

"Idées préconçues"

"C'est bien d'avoir des contenus adaptés à un public plus jeune avec un effort de vulgarisation", souligne Marc Hecker, chercheur à l'Institut français des relations internationales (Ifri) intervenu à deux reprises sur la chaîne de Mister Géopolitix.

Des qualités également louées par Pierre Razoux, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques (FMES): "Son but est de passer l'information la plus équilibrée possible tout en se mettant à la portée de son public, largement composé de lycéens et de jeunes étudiants."

C'est aussi une manière de lutter contre "les idées préconçues sur internet", souligne-t-il, se félicitant des 170.000 vues réalisées par sa vidéo avec Mister Géopolitix.

À la différence de ces spécialistes, Gildas Leprince n'a pas fait d'études de relations internationales. Après un master en économie des pays en voie de développement, il se lance dans un voyage de neuf mois à la découverte des questions géopolitiques du bassin méditerranéen. "À ce moment-là, des vulgarisateurs français comme Nota Bene ou Cyrus North ont commencé à avoir une bonne audience sur Youtube", se souvient-t-il. Une source d'inspiration qui le décide à lancer Mister Géopolitix à son retour en 2016. Barman puis secouriste en parallèle, cet autodidacte voit ses revenus augmenter à mesure qu'il gagne de l'audience, mais pas seulement. S'il a recourt aux traditionnels placements de produits, une partie de sa rémunération découle de projets d'éditions.

Immersion géopolitique

Grâce à ce modèle économique hétéroclite, Gildas Leprince vit à 100% de Mister Géopolitix depuis 2019 et a pu réaliser son "rêve": faire du reportage. En Egypte, au Mexique et même en Arctique, Mister Géopolitix a produit une dizaine "d'aventures géopolitiques".

Sa vidéo la plus vue: un reportage avec les militaires français luttant contre l'orpaillage illégal en Guyane. Depuis 2015 et un partenariat avec le youtubeur TiboInShape, l'armée française ouvre régulièrement ses portes aux créateurs de contenus.

"On sait que c'est ce que les gens regardent et ça nous permet de toucher un public différent", explique Yann Gravêthe, directeur de la Délégation à l'information et à la communication de la Défense (DICoD).

Des contenus embarqués qui ne sont pas un souci pour Gildas Leprince: "je ne suis pas rémunéré et ça me permet d'approcher des zones où je n'aurai pas pu aller seul".

Avec un nouveau studio en cours de finalisation, Mister Géopolitix prépare une série de reportages sur la question migratoire. Ce toujours avec la même ambition: faire découvrir les enjeux géopolitiques à ses abonnés.