Indifférence, soutien, intrusion: quel rôle jouent les parents dans les études supérieures de leurs enfants?

Trois "variantes" de parents

"Tous les parents n’ont en effet pas le même rapport aux études supérieures de leur enfant", observe l'UCLouvain. Selon Frédéric Nils, professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation dans l'université louvaniste, on peut classer les parents d'étudiants dans trois "catégories": le parent soutenant, l'interférant et le désengagé.

"Le premier, un cas qui représente 60% des parents, n’impose rien, mais il est présent pour apporter son aide, répondre aux questions, conduire aux portes ouvertes, etc.", détaille Frédéric Nils dans un communiqué de l'UCLouvain.

Le deuxième, le parent interférant, est celui qui s'impose le plus dans les études de ses enfants: "Il impose sa manière de faire et l’orientation. Mais il peut aussi être anxieux et sur le dos de son enfant pour savoir s’il s’est bien rendu à tel ou tel salon…". Cela correspond à 15% des pères et mères.

Reste le parent désengagé, qui, comme son intitulé l'indique, ne s'occupe pas du parcours supérieur de ses enfants. "Ce parent est souvent démuni et incapable de soutenir son enfant", analyse Frédéric Nils, livrant une explication à ce comportement: "Probablement parce qu’il n’a pas connu l’aventure de l’enseignement supérieur".

À lire aussi

Quel est le comportement idéal?

Mais quel comportement est le meilleur pour la réussite de l'étudiant? Pour le professeur de l'UCLouvain, l'investissement des parents est un atout, notamment sur le long terme: "La vision des enfants est souvent à plus court terme et leur choix est orienté suivant l’intérêt et la difficulté perçue des études choisies. Les parents regardent plus loin et verront plus les débouchés professionnels".

Cependant, pour accompagner efficacement ses enfants durant leurs parcours dans l'enseignement supérieur, les parents doivent être tenus au courant des changements qui ont bousculé le système ces dernières années (décret Paysage, système de crédits, etc.). Et ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi l'UCLouvain a décidé d'organiser, le 11 février prochain sur ses trois campus (Louvain-la-Neuve, Bruxelles Woluwe, FUCaM Mons), des portes ouvertes spéciales parents.

L'occasion pour ces derniers de se remettre à jour sur les conditions liées aux études supérieures, de découvrir le campus en compagnie de leur(s) futur(e)(s) étudiant(e)(s), de recevoir des conseils sur l'accompagnement et de prendre des renseignements sur tout ce qui entoure la vie estudiantine.

Infos et inscriptions sur uclouvain.be.