Aider à combiner basket au haut niveau et études supérieures : la Liège Panthers Académie récompensée par le Parlement de la FWB

Cette institution entend faciliter la vie de jeunes basketteuses en leur permettant de continuer leur activité sportive, tout en menant à bien des études ambitieuses.

Ce soutien se concrétise par des entraînements quotidiens couplés à un hébergement, des navettes entre les lieux d’entraînement et l’internat, mais également un suivi scolaire et médical. “On paie notre minerval et on met notamment un appartement à notre disposition. J’aurais peut-être dû aller jouer dans un autre club si je n’avais pas eu tous ces moyens-là”, explique Manon (23 ans), diplômée en ingénieur de gestion et qui a repris un master en ingénieur industriel.

”Ce prix de la FWB, c’est la récompense du travail fourni ici”, se réjouit Pierre Cornia, le coach de la Liege Panthers Académie. “Nos filles font des études supérieures et en même temps, elles font du sport de haut niveau. Et quand on voit les résultats qui en découlent depuis six ans, c’est formidable”.

À lire aussi

Également un prix “coup de coeur” pour le Flying Rabbits Ultimate Club

Créé il y a cinq ans, ce prix du Parlement doté de 5.000 euros récompense chaque année une initiative qui vise à encourager et populariser la pratique sportive féminine.

Au regard de la qualité des candidatures reçues pour cette 5e édition, le jury du prix a décidé de remettre exceptionnellement cette année un prix 'coup de cœur' au Flying Rabbits Ultimate Club.

Ce club d’Ultimate (sport opposant deux équipes avec un frisbee, ndlr) tente de faire évoluer la question de l’égalité des genres en son sein notamment en organisant des ateliers destinés à étudier les différences et les inégalités sur le terrain.

Il propose également annuellement un “mois de la mixité” au cours duquel des exercices spécifiques sont proposés en vue d’une meilleure prise de conscience des discriminations de genres ou encore en mettant en œuvre des mesures renforçant la mixité des équipes.