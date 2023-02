Postuler pour un stage : comment écrire une bonne lettre de motivation ?

À lire aussi

Une bonne structure, en plusieurs paragraphes

Il est très important que ta lettre de motivation soit bien structurée afin d’être claire aux yeux de ceux et/ou celles qui la liront. Pense à la découper en paragraphes.

Introduire la candidature

Veille d’abord à écrire tes coordonnées et celles de l’entreprise auprès de laquelle tu postules ou de la personne de contact, si tu les as. Précise ensuite l’objet de ta lettre, en indiquant par exemple au début de celle-ci “Objet : candidature pour un stage au sein de votre entreprise”. Adresse-toi à “Madame, Monsieur”, si tu n’as pas de personne ressource à qui écrire ta lettre.

Débute celle-ci en décrivant ta situation. Par exemple : “Étudiant en Xe année de Bac/Master en…, je suis à la recherche d’un stage d’une durée de X semaines/mois dans ce domaine”. N’oublie pas d’ajouter à quelle période doit avoir lieu ce stage.

Montrer en quoi tu serais un bon élément

Explique ensuite en quoi cette entreprise t’intéresse pour ton stage. Montre ici que tu t’es renseigné(e) sur la société et son travail, et mets cela en lien avec ton parcours étudiant. Si tu as déjà effectué un autre stage ou si tu as déjà de l’expérience dans le milieu dans lequel tu postules, n’hésite pas à le préciser.

Tu dois faire comprendre à celui ou celle qui te lit pourquoi tu postules dans son entreprise. Quels sont les objectifs que tu souhaites atteindre en effectuant un stage là-bas ? Mettre en pratique ce que tu as appris durant tes cours, développer un aspect particulier de ton apprentissage, découvrir une nouvelle façon de travailler, ou autres.

Il est temps après cela de parler de tes qualités et de ton caractère au travail. Donne quelques-unes de tes compétences, celles qui te semblent les plus utiles pour le lieu de stage où tu postules. Montre en quoi ta façon de travailler collerait bien à l’entreprise que tu souhaites intégrer. Si possible, essaie d’illustrer cela en donnant un exemple concret d’application de ces qualités que tu présentes.

Conclure simplement

Propose ensuite une rencontre ou signale que tu es disponible pour un entretien afin de parler de vive voix de tes motivations. Indique également que tu joins ton CV à ta lettre (et n’oublie pas de le faire).

Pour conclure, remercie ton lecteur pour l’attention qu’il portera à ta candidature et utilise des formules de politesse, du genre : “Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer mes sincères salutations” ou “En espérant que ma candidature retiendra votre attention, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées”.

Attention, inutile de faire trop long ! Veille à ce que ta lettre ne fasse pas plus d’une page A4. Et surtout : relis-toi bien, ou fais-toi relire. Ne laisse pas traîner de fautes d’orthographe !

Ne pas trop en faire

Évidemment, lorsque tu écris ta lettre de motivation, tu dois quelque peu te vendre à la personne qui te lira. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut en faire trop. Si tu évoques des qualités spécifiques ou des compétences particulières (”je maîtrise plusieurs langues parfaitement”, par exemple), assure-toi de dire la vérité. Il ne faudrait pas que lors de ton éventuel entretien, tu te retrouves coincé par une question car tu as enjolivé la réalité…

N’oublie pas que ton CV accompagnera ta lettre de motivation. Inutile donc de déballer toutes tes compétences et ton parcours scolaire dans celle-ci, tu risques de la surcharger.

Un petit plus pour taper dans l’oeil ?

Pour terminer, afin d’attirer l’attention des responsables de recrutement, tu peux toujours essayer de faire une lettre originale. Par exemple, tu peux repérer et reprendre les codes de communications de la boîte auprès de laquelle tu postules pour les intégrer à ta lettre (la police d’écriture utilisée sur son site internet, les codes couleurs de son identité graphique, etc).

N’hésite pas à chercher de bonnes idées sur internet, tu trouveras des exemples de lettre de motivation en tout genre.