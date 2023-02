Réorientation dans les études supérieures: quelle est la date limite pour changer de cursus?

Après plusieurs semaines ou mois de cours, certains se rendent parfois compte qu’ils n’ont pas forcément fait le bon choix. Dans ce cas, l’étudiant doit alors chercher à se réorienter vers une autre école ou un domaine d’études différent qui lui correspondra mieux. Mais jusqu’à quel moment dans l’année un étudiant en première année peut-il encore changer de cursus ?

”Entre le 1er et le 31 octobre de l’année académique en cours, un étudiant de 1ère année de premier cycle peut demander de modifier son inscription sans que cette nouvelle demande ne soit considérée comme une réorientation”, lit-on sur le portail enseignement.be. Il suffit de faire une demande de modification d’inscription, ce qui se fait sans frais supplémentaires.

Pour un étudiant de 1ère année de premier cycle qui décide de se réorienter entre le 31 octobre et le 15 février, les conditions sont différentes. On parle à partir de ce moment-là d’une “vraie” réorientation. L’étudiant peut changer de cursus et/ou d’établissement sans devoir payer de droits d’inscription complémentaires, mais la plateforme student.be précise que ce changement ne se fait pas sans conditions : “L’étudiant est obligé de se présenter à tous les examens de sa session de janvier ou du moins, de les signer”. Il doit également motiver sa demande de réorientation auprès du jury du cycle d’études qu’il souhaite rejoindre.

Pour les étudiants qui sont plus loin dans leurs études supérieures (deuxième année et au-delà), il faut introduire une demande de réorientation auprès du secrétariat étudiant, même si c’est avant le 31 octobre. C’est l’université ou la haute école qui déterminera si oui ou non, le changement d’études est possible et à quelle(s) condition(s).