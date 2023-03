Pour certains professionnels du secteur, cette formation n’a tout simplement aucun sens. “Croire que l’on peut devenir tatoueur en 128h, c’est de la poudre aux yeux”, nous a confié Jérémy Arman, alias Nonant, tatoueur binchois. “Le métier de tatoueur n’est pas réglementé et il n’existe pas à proprement parler d’école. Pour apprendre, il faut des mois, des années de pratique. Une pratique qui se transmet de manière non-officielle entre professionnels du métier ou en auto-didacte. 128h, c’est bien trop peu.”

Cela dit, Jérémy Arman n’est pas contre une formation éventuelle. “Le métier a certes besoin d’être cadré mais alors via une véritable formation comportant des stages et en collaboration avec le milieu. Mais notre métier est déjà saturé et nous peinons à trouver des clients notamment à cause de la crise sanitaire et nous craignons aussi une surcharge supplémentaire de notre secteur.”

Rassurer

Pour mettre en place cette formation dans sa section “formation continue”, l’IFAPME de Mons collaborera avec l’asbl Tatouage Belgique. “Nous avons entendu les craintes du secteur du tatouage et nous tenons à rassurer les professionnels du secteur”, nous a expliqué Michael Barnes, Chef de Projet en formation continue à l’IFAPME de Mons. “L’accès à la formation proposée est encadré et plusieurs critères de sélection sont pris en compte. De très bonnes bases en dessin/réalisations sont demandées aux personnes désireuses de s’inscrire et les candidats ne répondant pas aux exigences minimales requises dans leur dossier de candidature ne pourront être admis.”

Concernant la durée de la formation, l’IFAPME semble consciente du fait que cette formation n’est pas suffisante pour devenir tatoueur. “Comme pour dans tout apprentissage d’un métier, la pratique et l’expérience sont indispensables avant de pouvoir se considérer comme professionnel d’un secteur. Qu’il s’agisse du tatouage ou d’une autre pratique, il va de soi qu’une formation de 128h à elle seule n’est pas suffisante. La formation que nous proposons s’inscrit dans une démarche de professionnalisation du métier en proposant des bases nécessaires avant d’envisager de se lancer en tant que tatoueur.”

L’IFAPME organise deux séances d’information ces 2 et 7 mars à l’IFAPME de Mons. Informations sur le site formationscontinues.be.