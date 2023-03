L'Institut Saint-Louis célèbre les 30 ans de ses programmes bilingues en présence du Roi

L'aventure bilingue de Saint-Louis a débuté en 1991 avec la création de candidatures bilingues français-néerlandais en faculté de droit et en faculté des sciences économiques, sociales et politiques, organisées en collaboration avec l'université sœur, les Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius, a rappelé le recteur Pierre Jadoul. Des candidatures bilingues français-anglais ont suivi deux ans plus tard.