Comment préparer au mieux les épreuves d’admission dans les écoles supérieures d’art ?

Comment intégrer une école supérieure des arts en Belgique ?

Si tu souhaites intégrer une école supérieure d’art, tu dois remplir les conditions générales relatives à l’enseignement supérieur, mais également réussir un test d’admission, dont les dates exactes sont disponibles sur le site des différentes écoles.

Précisons que certaines filières dites “artistiques” ou “créatives”, comme l’écriture multimédia, les arts du tissu ou l’animation 3D sont disponibles dans les hautes écoles classiques et ne nécessitent donc pas d’épreuve d’admission.

À quoi servent les tests d’admission dans les écoles supérieures des arts ?

Puisque les écoles n’ont pas la place pour accueillir tous les étudiants, les épreuves d’admission permettent de sélectionner les candidats. À titre d’exemple, l’Ecole nationale supérieure des arts visuels de La Cambre reçoit environ 750 candidatures par an, mais n’accueille que 160 nouveaux étudiants chaque année. “Certaines épreuves sont plus sélectives que d’autres”, nous explique Kevin Saladé, le directeur adjoint de l’école. “La section stylisme est la plus sélective puisqu’on reçoit en moyenne 200 candidatures, mais on ne prend que 15-16 étudiants.”

Les épreuves d’admission ont donc pour but d’évaluer l’aptitude du candidat à suivre une formation artistique dans l’école, et à évaluer son investissement. “Il ne s’agit pas d’une simple formalité, mais d’un moment crucial pour le bon démarrage du cursus du candidat”, peut-on lire sur le site de l’Ecole Saint-Luc de Liège.

Un étudiant qui joue du piano. ©Copyright (c) 2022 Serhat KINAY/Shutterstock. No use without permission.

En quoi consistent les épreuves d’admission dans les écoles supérieures d’art ?

Les épreuves vont examiner la motivation du candidat, mais également le confronter à la réalité d’une formation artistique d’un point de vue pratique. Selon la section choisie, il peut s’agir d’un entretien, de la présentation d’un portfolio, d’un travail en atelier, d’une démonstration en direct… Pour en savoir plus, on te conseille vivement de te rendre sur le site de l’école que tu convoites. Toutes les instructions sont expliquées clairement.

Comment réussir les épreuves d’admission dans les écoles supérieures des arts ?

Bien se renseigner sur l’école et lire les consignes de l’épreuve

D’une école à l’autre, les sections ne sont pas les mêmes. Tous les jeunes que nous avons interrogés nous ont conseillé de bien se renseigner sur l’option de l’école, pour voir si elle est vraiment adaptée à ce que tu veux faire. Pour ce faire, on te conseille de te rendre aux journées portes ouvertes.

Journée portes ouvertes Le Conservatoire royal de Bruxelles 25 mars (théâtre) Arts2 25 mars Le Conservatoire Royal de Liège 18 mars L'Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Liège Du 27 au 30 mars L'Ecole nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre 25 mars L'Institut des Arts de Diffusion (IAD) 17 mai (séance d'info en ligne) L'Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles 25 mars L'Ecole supérieure des Arts Institut Saint-Luc à Tournai 26 mars L'Ecole supérieure des Arts - Ecole de Recherche graphique 25 mars L'Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles - Ecole supérieure des Arts 17-18 mars L'Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai 26 avril Les Beaux-Arts de Liège 1-2 juillet L'Institut national supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion (INSAS) 18 mars L'Institut supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP) 1er mai L'Ecole supérieure communale des Arts de l'Image «Le 75» Du 24 au 25 mars L'Ecole supérieure des Arts du Cirque 6 mai

Une fois que tu as choisi la section que tu vises, toutes les modalités sont décrites sur le site internet de ton école. Prends donc le temps de bien lire le document afin d’être sûr de préparer tout ce qu’il faut.

Constituer un portfolio représentatif

En fonction de la section choisie, il peut t’être demandé d’apporter des oeuvres déjà réalisées, c’est-à-dire un portfolio. “Personnellement, j’ai choisi les projets artistiques importants que j’avais réalisés pendant mes deux ans en option d’art”, explique Céline, qui a réussi l’épreuve en design textile. “Mais j’en ai fait aussi expressément pour cette épreuve, grâce à un stage que j’ai fait pendant l’été. Pouvoir présenter son travail est important et fait partie de ce que doit savoir faire un artiste. Je pense que les écoles attendent de voir qu’on prend ça au sérieux.”

”Les écoles demandent un échantillon, donc c’est parfois dur de savoir quoi choisir”, note pour sa part Clara, qui a été admise en option “dessin”. “Personnellement, j’ai sélectionné ceux dont j’étais la plus fière et ceux qui montraient mon univers artistique. Je n’ai pas pris ceux dans lesquels j’avais mis le plus de technique, mais ceux qui me représentaient. Au moment d’être évaluée, on m’a dit que deux de mes dessins étaient “clichés” mais que le troisième était bien. J’ai été déstabilisée mais j’ai poursuivi les épreuves et j’ai été prise.”

S’entraîner (mais rester naturel)

En théâtre et en musique par exemple, les épreuves d’admission demandent généralement une démonstration en direct. Il est important de bien s’entraîner pour maîtriser son sujet, mais de toujours avoir l’air naturel. “Ce n’est pas grave si on a l’air un peu maladroit ou vulnérable”, commente Estelle, qui a intégré une option “théâtre”. “L’important, c’est de montrer qui on est.”

Une épreuve de théâtre. ©Copyright (c) 2020 LightField Studios/Shutterstock. No use without permission.

Montrer sa motivation

Les capacités techniques rentrent en ligne de compte, mais un accent particulier va être accordé à la motivation. Comme l’explique Kevin Saladé de La Cambre, “on va regarder la curiosité intellectuelle, l’envie de se dépasser, l’envie d’apprendre”. À ce titre, il ne faut pas forcément avoir suivi une option artistique en secondaire pour être pris dans une école supérieure des arts. Par contre, il faut montrer son intérêt pour le domaine, montrer qu’on a acquis des connaissances en lisant, en allant voir des expos, etc.

Croire en ses capacités

”J’ai passé plusieurs examens d’admission en écoles d’art, donc j’ai ma petite expérience”, explique d’emblée Céline, qui a finalement été admise dans l’école qu’elle visait à sa deuxième tentative. “Quand j’ai tenté ma chance la première fois, j’ai été très impressionnée. Il y avait beaucoup de candidats donc je me suis comparée aux autres et ça m’a porté préjudice. J’ai finalement retenté ma chance l’année suivante. J’avais plus de maturité, plus confiance en mon travail. Je pense que ce qui m’a réussi. Je conseillerais donc aux futurs étudiants de croire en leur manière de voir les choses et en leurs capacités.” Il ne faut toutefois pas être trop sûr de soi, sinon l’école pourra peut-être juger qu’elle n’a plus rien à t’apprendre.

Surmonter son stress

Tous les jeunes nous ont confirmé que les épreuves étaient extrêmement stressantes. “Personnellement, les épreuves ont duré une semaine”, explique Laura, une étudiante qui a intégré une école en option “photo”. “Pendant une semaine, je n’ai presque pas dormi, je n’ai presque pas mangé. C’était vraiment horrible. J’étais ultra stressée. Le défaut des écoles d’art, c’est qu’ils disent souvent ce qui ne va pas dans nos œuvres, mais rarement ce qui va. Avec le recul, je me rends compte qu’ils m’avaient quand même fait des remarques positives et m’avaient aiguillée.”

Oser sortir de sa zone de confort

Les épreuves d’admission conduisent les étudiantes et étudiants à faire des choses qu’ils n’ont jamais faites avant. Mais tu n’es certainement pas seul dans ce cas. “J’ai fait des photos que je n’avais jamais faites”, explique Laura. “Et j’ai vraiment adoré ça. Je me suis découverte.”

Le but des écoles est de te tester, de voir comment tu réagis, il est donc important d’être totalement toi-même et d’oser faire des choses, de défendre ton point de vue, même si ça te paraît difficile.