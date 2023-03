Des étudiants infirmiers de Libramont en formation dans des cliniques au Bénin

Cette année encore 12 étudiants de bloc 4 en BIRSG (Bachelier Infirmier Responsable de Soins généraux de la Haute École Robert Schuman de Libramont) accompagnés par deux enseignantes en soins infirmiers (Aurore Majerus et Clotilde Toussaint) et une infirmière de soins palliatifs (Nathalie Degreef) ont séjourné durant un mois au sud du Bénin. Les différences culturelles sont perturbantes pour tous et font l’objet de réflexion et remise en question. Mais les plus grands chocs restent ceux rencontrés lors des soins. Cette année, les étudiants ont été dispatchés entre deux cliniques privées (le Bon Samaritain, comme les années précédentes, et New life) ainsi que l’infirmerie de l’école internationale des sourds.