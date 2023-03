”Dans la course à la réduction des impacts, le packaging, ou l’emballage, est sous les projecteurs depuis longtemps. Or les besoins de l’industrie et les contraintes auxquelles elle doit se soumettre (et qui évoluent beaucoup en Europe) rendent obligatoire une forme d’emballage dans la plupart des cas. Certains produits devront toujours être emballés, alors autant faire ça bien !”, expliquent les deux établissements.

Le bachelier en design de packaging durable a donc pour but de permettre aux étudiants de se pencher sur de nouvelles solutions pour permettre d’emballer les produits qui doivent l’être en étant plus soucieux de l’environnement. Parmi les débouchés possibles, on retrouve : les agences de design spécialisées en packaging, les fabricants et transformateurs d’emballage, les sociétés en lien avec le recyclage des déchets…

Une approche scientifique et graphique

Comme on peut le lire sur le site internet qui détaille la formation, le bachelier mêlera à la fois une approche technique et scientifique, mais aussi en design/graphisme et en innovation industrielle. Il se situe donc à cheval entre plusieurs domaines d’expertise. De quoi permettre aux jeunes de devenir des acteurs de la transition capables de répondre à un besoin aussi bien social qu’économique.

La Haute École Charlemagne, à Gembloux, dispensera notamment les bases de la physique et de la chimie mais aussi une approche spécifiquement liée aux (nouveaux, éco- et bio-) matériaux, ainsi que les systèmes et cycles naturels qui régissent ces mêmes matériaux et leur production et dégradation : l’analyse complète du cycle de vie, en somme. La Haute École Albert Jacquard proposera, elle, une approche design : les bases du dessin assisté par ordinateur ainsi que de la modélisation 3D, le tout agrémenté d’ateliers et de workshops pratiques, pour appliquer dans le concret la matière enseignée et mettre à l’épreuve sa créativité.

Plus d’informations sur www.green-pack.be.