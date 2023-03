Les étudiants du Kot Citoyen réunissent les partis politiques francophones pour un grand débat à Louvain-la-Neuve

À lire aussi

Le but des étudiantes et étudiants est de susciter le débat autour des questions de société et de politique. Les invités échangeront donc autour de trois thématiques : deux belgo-belges et une européenne/internationale. Le tout, modéré par le journaliste Christophe Deborsu.

”Ces thématiques exactes seront choisies en dernière minute afin de laisser le plus de place possible à l’actualité”, expliquent les organisateurs. “Dans tous les cas, chaque parti aura l’occasion d’exposer sa vision concernant ces questions dans un temps imparti.”

Intéresser les jeunes à la politique

Ce n’est pas la première fois que le Kot Citoyen organise des débats politiques. En 2020, ils avaient déjà invité les représentants des six partis francophones à l’école Saint-Louis à Namur.

”Qu’on soit intéressé ou non par la politique, le plus intéressant, c’est le débat”, indique le Kot Citoyen.

Tout au long de l’année, le Kot Citoyen organise également d’autres activités comme des conférences, un grand Quiz Citoyen, des rencontres intergénérationnelles ainsi que des animations pédagogiques à l’égard des élèves du secondaire.

- > Mardi 18 avril 2023, 19h30 au Socrate 10 (ouvert aux étudiants et aux non-étudiants).