Trois raisons qui font que le pré-blocus de Pâques est la meilleure période pour étudier

1. Les beaux jours reviennent sans qu’il fasse trop chaud

Il est toujours plus difficile de se motiver à étudier lorsqu’il fait 30 degrés dehors, c’est souvent le cas durant le blocus du mois de juin. Pour avril, c’est autre chose ! Le temps est ensoleillé mais reste souvent instable et donc limite l’envie de sortir et de négliger ses cours.

2. Moins de stress

Commencer à réviser à l’avance ou juste relire ses cours pour la session de juin c’est aussi être moins stressé à l’approche de l’échéance. Tu peux même parfois te permettre un peu de procrastination. Avancer doucement mais sûrement.

3. Partir en voyage

Le vrai blocus n’a pas encore commencé et donc tu peux même te prendre quelques jours de vacances et voir des amis, te balader ou faire des visites culturelles. N’oublie pas quand même de te faire un petit planning pour garder la cadence entre ton étude et tes sorties.

Tu l’auras compris, c’est la meilleure période pour prendre de l’avance sur tes cours tout en profitant et en faisant quelques activités.