Comment préparer au mieux son second quadri

Prendre du recul

Si le premier quadri n’a pas marché pour toi, il faut peut-être remettre en question ta méthode de travail. Est-ce que tu as suffisamment étudié et de la bonne manière ? Est-ce que tu étais suffisamment en forme lors des examens ? Questionner ta façon de travailler permettra de voir tes points faibles, et ce que tu peux améliorer. Demande autour de toi, comment procèdent tes camarades pour réviser ? Cela te donnera des pistes.

Par exemple tu peux créer toi-même tes propres synthèses, plutôt que de reprendre celles des années précédentes. Personne ne travaille de la même manière que toi. Cela te permettra aussi de mieux comprendre le cours, en le transposant dans ton propre langage et ainsi mieux identifier les points où tu pêches.

Préparer un plan d’attaque

Une fois que tu as identifié tes faiblesses, et quoi faire pour les améliorer. Tu peux préparer une to do liste, accompagnée d’un planning. Entre les cours, les sorties et le job étudiant, il faut savoir se dégager des moments dédiés pleinement à l’étude.

À lire aussi

Commence à réviser plus tôt

Prends davantage de temps tout au long du quadri pour relire tes cours. Tu n’es pas obligé de faire ça chaque semaine, mais le faire de temps en temps, de manière régulière, te permettra d’aborder le blocus avec plus de sérénité. Moins de stress, permet de mieux mémoriser et de forcément mieux gérer son examen. En plus, réviser régulièrement, te permettra de profiter d’un peu de temps libre lors du blocus. Et les pauses sont importantes durant cette période.

Fais-toi aider

Si après cela, certains cours te semblent toujours obscurs, n’hésite pas à prendre des cours particuliers. Tu as peut-être simplement besoin de quelqu’un qui t’explique d’une autre manière. Tu peux aussi réviser avec des camarades qui ont mieux compris la matière où tu pêches, en échange tu peux les aider dans une matière sur laquelle tu es au point. ça te permettra de te perfectionner dans celle-ci.