Où faire son stage ? Le Top 10 des meilleures villes européennes pour les stagiaires

Si vous ne savez pas encore où vous tourner pour choisir un stage, cette étude pourra peut-être vous aiguiller. Business Name Generator, une agence pour jeunes entrepreneurs a analysé les 30 plus grandes villes (en nombre d’habitants) en Europe pour déterminer lesquelles sont les meilleures où faire un stage.

En prenant notamment en compte, le nombre de stages vacants, le salaire mensuel moyen, le montant moyen du loyer, le score d’habitabilité, ou le nombre d’attractions touristiques gratuites, l’agence a ainsi dressé un top 10 des meilleures villes européennes où effectuer un stage.

Manchester, la ville des stagiaires

Manchester est donc la meilleure ville européenne pour les stagiaires. La ville anglaise arrive en tête devant Londres, avec plus de 800 postes de stagiaires vacants. C’est aussi la ville qui offre le plus grand nombre de possibilités de développement en dehors du travail, avec plus de 2 400 événements de networking gratuits. Le loyer reste relativement correct, comparé aux autres métropoles mais 12 % des postes disponibles peuvent se faire à distance.

Vient ensuite Londres, avec plus de 2000 emplois stagiaires vacants et un salaire mensuel moyen de 2.753 euros, mais les loyers restent très élevés : 2.044 euros en moyenne. Le podium est complété par Paris. Avec un temps de travail moyen de 32 heures par semaine, la capitale française laisse du temps libre.

Globalement le Royaume-Uni est le pays le plus attractif pour les stagiaires puisque quatre villes au total font parties de ce top10. Outre Manchester et Londres, Newcastle et Nottingham arrivent en 7e et 9e positions. La Suède n’est pas en reste non plus avec deux villes au classement. Stockholm arrive en 4e position. La capitale suédoise offre d’ailleurs les meilleurs salaires avec 3111 euros par mois en moyenne. Lund à la 5e place, détient les loyers les moins chers avec 790 euros par mois. Au regard des seuls postes vacants, c’est l’Allemagne qui est la plus intéressante avec 4434 offres à Berlin (en 8e position) et 4912 à Munich (10e position).

Le Top10 des meilleures villes européennes pour les stagiaires

1. Manchester (UK)

2. Londres (UK)

3. Paris (France)

4. Stockholm (Suède)

5. Lund (Suède)

6. Helsinki (Finlande)

7. Newcastle (UK)

8. Berlin (Allemagne)

9. Nottingham (UK)

10. Munich (Allemagne)