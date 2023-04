La Maison des langues est inaugurée à Louvain-la-Neuve

Le projet de Maison des Langues est né à la suite de l'attribution, par le décret Paysage, de l'organisation de masters en traduction et interprétation à l'UCLouvain. Pour accueillir ces nouveaux étudiants, l'Université avait besoin de locaux supplémentaires et la volonté politique de l'époque était de construire aussi un lieu dédié à l'apprentissage des langues pour les demandeurs d'emploi. Une convention a dès lors été signée en 2016 entre l'UCLouvain et le Forem.