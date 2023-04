Namur: 100 ans après sa mort, Sarah Bernhardt entre à la bibliothèque universitaire, entre autres trésors insolites

La BUMP peut se targuer de détenir une collection importante d’ouvrages dédiés à la botanique. ©Ugo Arquin

Si c’est sur les planches qu’elle connut ses premiers triomphes, Sarah Bernhardt se fraya également un chemin sur le grand écran avec l’invention du cinéma par les frères Lumière. C’est d’ailleurs lors du tournage du film La Voyante, réalisé par Sacha Guitry, qu’elle succomba, le 26 mars 1923, d’une insuffisance rénale.

Pièces signées par la tragédienne

Récemment, la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin (BUMP) a acquis des pièces uniques en lien avec l’actrice, jointes dans un ouvrage de Jean Richepin (1849-1926) intitulé Les Blasphèmes (1884). Parmi les trésors repris dans ce volume, figure une carte postale dédicacée par la tragédienne en 1909 ou encore deux lettres autographes à en tête avec sa devise "Quand même". Autant de découvertes que la BUMP doit à un don de plus de 400 pièces, issues de la collection d’un couple de bibliophiles, Jean et Jeannine Leclercq-Hoolans.

Ce legs octroyé à l’université par la veuve de Jean Leclercq, disparue en 2020, a abouti à la création d’un fonds qui finance des activités d’enseignement et de recherche à l’UNamur. De plus, il permet tant aux scientifiques qu’au grand public d’accéder à une partie de la bibliothèque du couple. Une collection qui renferme des documents rares tels que des ouvrages historiques du XVIe au XVIIIe siècle, des exemplaires à tirage limité ainsi que des gravures et dessins anciens.