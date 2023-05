Est-il obligatoire de s’inscrire à tous ses examens ?

Dans quel cas faut-il obligatoirement s’inscrire à tous ses examens ?

Si tu es en première année

Si tu es en BAC1, tu as l’obligation de t’inscrire à tous tes examens. Si tu ne souhaites pas les passer (parce que tu n’as pas assez étudié par exemple), tu devras obligatoirement les “signer”, c’est-à-dire demander une note de présence équivalente à 0/20. Certains établissements proposent aux étudiants et étudiantes de signer leurs examens à distance, pour éviter qu’ils ne se déplacent. Mais si ce n’est pas le cas, tu devras venir sur place juste pour signer la feuille et repartir. Si tu ne signes pas tous tes examens et que tu n’as aucun justificatif prouvant que tu ne pouvais pas être présent, tu ne pourras pas présenter les autres épreuves de l’année académique.

Si tu es boursier ou boursière

Comme l’explique Infor Jeunes, si tu bénéficies d’une bourse et que tu n’as pas présenté un ou plusieurs examens, tu risques de devoir la rembourser en partie. Là encore, tu as donc l’obligation de les signer si tu veux conserver tous tes droits.

Si tu es au CPAS

Si l’une des conditions d’octroi de ton aide est de t’inscrire et de signer tous tes examens, tu risques de perdre tout ou une partie de cette aide sociale si tu ne le fais pas.

Si tu es étudiant étranger (hors UE)

Si tu es absent à tes examens et que tu n’as pas demandé de note de présence, tu pourrais te voir refuser ton titre de séjour, conclut Infor jeunes.

Quand ne suis-je pas obligé de m’inscrire à tous mes examens ?

Dans les autres cas de figure que ceux mentionnés ci-dessus, tu peux choisir de ne pas t’inscrire à ton examen sans risquer de perdre quoi que ce soit. Par acquit de conscience, n’hésite quand même pas à demander confirmation à ton établissement !

Quelles différences entre être absent à un examen et signer un examen ?

Si tu ne te présentes pas à un examen auquel tu es inscrit et que tu ne fournis aucun justificatif, tu seras déclaré “absent”. Dans le cadre d’un examen oral, il t’est demandé d’au moins prévenir le professeur.

Signer un examen est un peu différent. Cela veut dire que tu demandes une “note de présence” équivalente à 0/20. Signer un examen te permet d’avoir encore droit aux aides mentionnées ci-dessus. De plus, comme on l’a déjà dit, c’est obligatoire quand tu es en première année.