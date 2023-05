La méthode de l’Ennéagramme qui aide les jeunes en perte de sens

”Nous nous adressons en priorité à un public de 16 à 25 ans”, nous explique Isabelle Arimont, présidente de l’asbl Enneaboost. Après une carrière en tant que professeure de psychologie dans le qualifiant, l’enseignante a décidé de fonder sa propre asbl, après avoir remarqué que les jeunes manquaient de confiance en eux. Avec l’aide de Frédéric Niels, professeur à l’UCLouvain et spécialiste de la pédagogie, elle propose aujourd’hui un modèle complet, capable d’aider les jeunes en profondeur.

Depuis 2020, une quinzaine de formateurs Enneaboost ont déjà présenté cette méthode de l'Ennéagramme à 1500 élèves et 500 professionnels dans les écoles.

Qu’est-ce que la méthode de l’Ennéagramme ?

Il s’agit d’un modèle de personnalité qui met en évidence les besoins profonds, moteurs de motivation, afin de trouver un alignement corps-coeur-tête.

”Dans ce modèle, il existe neuf bases et donc neuf manières de voir le monde et d’y réagir. Chaque personne a sa stratégie préférée. Par exemple, si on interdit à un enfant de manger des bonbons, il va soit aller en prendre en cachette, soit essayer de convaincre ses parents, soit essayer de les charmer. Comprendre la manière dont on fonctionne permet de faire des choix judicieux”, note Isabelle Arimont. “L’idée n’est pas d’enfermer les participants dans une case, mais de leur faire comprendre comment ils appréhendent les choses. Ils pourront s’en éloigner parfois, mais ils graviteront globalement autour de cette base. Bien souvent, les jeunes ont l’impression de bien se connaître, mais on est finalement très peu conscient de la façon dont on réagit. On ne s’écoute pas assez et on a du mal à décoder nos qualités naturelles.”

Un ennéagramme. ©Copyright (c) 2018 Peter Hermes Furian/Shutterstock. No use without permission.

Au travers d’ateliers et d’activités de groupe, l’asbl permet donc aux jeunes de mieux se connaître. Selon l’experte, c’est la base pour leur permettre de faire des choix éclairés sur leur avenir. “Bien sûr, l’Ennéagramme ne va pas leur dire avec certitude vers où ils doivent aller. Cela dépend aussi des compétences, des valeurs, mais il leur permettra de faire des choix plus conscients, en adéquation avec qui ils sont. Comprendre ce qui nous motive nous permet d’avoir l’énergie nécessaire pour atteindre nos objectifs et se lancer dans la vie.”

Qui peut suivre cette méthode ?

L’asbl s’adresse à tout type de profils, généralement des jeunes perdus quant à leur avenir. “Bien sûr, nos ateliers ont un coût, mais on peut toujours s’arranger. L’idée, ce n’est pas de mettre de côté le public un peu moins nanti, mais vraiment de brasser le plus large possible.”

Le 17 mai 2023, de 16h30 à 18h30, l’Asbl Enneaboost sera par ailleurs présente à Louvain-la-Neuve, sur la place de l’Université, afin de présenter la méthode de l’Ennéagramme. Les jeunes à partir de 16 ans pourront participer gratuitement à un parcours d’activités qui leur permettra de mettre en lumière certains aspects de leurs motivations et besoins profonds. L’entrée est gratuite, sur inscription. Site : https://www.enneaboost.be/