Le Cyclokot reconnu officiellement kot-à-projet de l’UCLouvain : "Nous voulons promouvoir le vélo dans tous ses aspects"

Si ces noms ne vous sont pas inconnus, c’est tout à fait normal. Le Semeur, qui organise notamment la Journée du monde rural transformant la Grand-Place en ferme avec animaux et engins agricoles, n’avait pas été reconduit l’an dernier. Les étudiants du kot avaient toutefois continué le projet sans la reconnaissance officielle. Cette année, ils ont réintroduit un dossier auprès de la commission de reconduction, composée d’étudiants et de membres du personnel de l’université. Avec succès donc.

Même chose pour le CarpeStudentem, qui avait, lui, perdu la reconnaissance en 2021. Son objectif est de promouvoir tous les événements dans la cité universitaire, notamment via le site louvainfo.be. En outre, les étudiants du CarpeStudentem organisent notamment le Louvainpéro, un apéro urbain dans le centre de la cité universitaire.

Quant au Cyclokot, ses étudiants avaient déjà rentré un dossier en 2022 mais il n’avait pas été retenu. "Mais on nous a fait comprendre que si on se lançait déjà, on aurait plus de chance l’année suivante", explique le président du Cyclokot, Elian Lambert.

Rendre le vélo plus accessible, plus sûr et plus attractif

Cette année académique, et sans être officiellement un kot-à-projet, le Cyclokot a donc déjà organisé diverses activités en vue de rendre le vélo plus accessible, plus sûr et plus attractif. "Nous voulons promouvoir le vélo dans tous ses aspects auprès des étudiants et des habitants : pour les déplacements au quotidien, pour des sorties touristiques ou encore sportives, car le vélo, ce n’est pas qu’un mode de déplacement", continue l’étudiant.

Balades à vélo dans les environs, projections-conférences, participation à des courses sportives VTT, organisation d’une course virtuelle sur des "home trainers" connectés… étaient, notamment, au programme et le seront encore l’année prochaine.

Le Cyclokot compte aussi mettre sur pied un festival de la mobilité douce et élaborer des sorties plus longues, sur un week-end, pour promouvoir le cyclotourisme.

Il continuera aussi à louer des vélos, à moindre prix, pour les étudiants. "Ce sont des vélos de seconde main qu’on a récupérés et remis en état. On a eu pas mal de demandes et notre flotte devrait s’agrandir petit à petit. On veut montrer aux étudiants que le vélo est véritablement adapté à un usage quotidien." Avec chaque vélo, tout le matériel de sécurité est disponible : casque, gilet fluo, lumières, sonnette et cadenas.

Porte-voix des étudiants cyclistes

Enfin, le Cyclokot entend également être un porte-voix des étudiants cyclistes auprès de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et de l’UCLouvain pour relayer les problèmes qui freinent l’usage du vélo dans la localité. "On a déjà parlé avec l’UCLouvain d’abris sécurisés ou avec l’échevin de la Mobilité de solutions pour une meilleure cohabitation entre cyclistes et piétons sur la dalle, notamment rue des Wallons et rue Charlemagne, deux axes forts fréquentés."

À la rentrée, le Cyclokot sera donc officiellement un kot-à-projet. "Cela nous permet d’avoir un kot de l’université, ce qui va nous faciliter la tâche pour organiser nos activités vu qu’on vivra tous ensemble dans le même kot. On pourra y vivre en communauté et passer des moments conviviaux sans forcément de liens avec l’organisation de nos événements", indique Elian Lambert.

Pour rappel, les kots-à-projet réunissent entre 6 et 12 étudiants autour de projets culturels, sociaux, environnementaux ou sportifs et animent la cité universitaire. Chaque année, ils doivent passer devant une commission de reconduction qui analyse aussi les demandes de création de kots-à-projet, une manière de maintenir le dynamisme des KAP’s. Et comme cela se joue à "kots" fermés - l’UCLouvain met à disposition 79 logements étudiants, pas plus - tous les ans, il y a du changement au sein des kots-à-projet.