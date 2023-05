Ephec : 5 produits éco-circulaires, conçus par des étudiants, primés

Chaque groupe de ce projet appelé "Start’hop" (par analogie avec "start-up") a présenté son produit devant un jury composé de professeurs, d’anciens élèves et d’experts. Un produit a été primé dans chacune des cinq classes. Une exposition des réalisations s’est déroulée mardi.

Un groupe a créé une vapoteuse écologique: "On s’est rendu compte que les cigarettes électroniques jetables polluaient. L’embout buccal de notre vape est en plastique recyclé, le E-liquide naturel est à base de végétal, nicotine et résidus de fruits. Nous avons installé une batterie rechargeable au sodium pour augmenter sa durée de vie. C’est une batterie reconditionnée par Écobatterie. Le corps de la vape est en métal recyclé recouvert de liège naturel, biodégradable et local", explique Aurélie Timmermans, active dans le projet.

Maria Dion et Elisa Renard expliquent le produit "Chargingmate", une housse d’ordinateur réalisée à base de chambre à air: "Nous y avons intégré une batterie portable pour pouvoir recharger l’ordinateur, mac ou autres. Les étudiants oublient régulièrement leurs chargeurs. Nous travaillons avec Bicloo, entreprise spécialisée dans l’upcycling, et une entreprise de travail adapté pour la réalisation des housses."

Une idée déposée à l’Office de la Propriété Intellectuelle

Bemymag, est un sac en bandoulière éco-responsable conçu à partir d’un pantalon recyclé dont Adrien Corin, Anabelle Brancart, Loan Denis et Adan Lakhdar sont les concepteurs: "Nous avons conclu un partenariat avec la société Orybany de Bruxelles."

Marie-Amandine de Moerloose, Apolline Kinet, Adeline Boeswal, Charlotte Iacopetta et Selim Van Eecke ont imaginé Casam, un matelas transformable en siège, plutôt destiné au scoutisme et au camping: "Cela se fait avec des bâches recyclées. Nous travaillons avec un artisan spécialisé dans la récupération de bâches", signalent-ils.

Autre réalisation: Revive est une application conçue par Joachim Pirson, Gauthier Poggi, Robin Germeau, Cyril Cambier, Victore Rogerfrance, Tanguy Thill et Mikola Horyuk. "L’application vous guide pas à pas dans la réparation d'un appareil via une API qui permet de relier deux applications distinctes. On commence par la photo de l’appareil, on encode la panne pour obtenir le diagnostic. On est guidé tout au long de la démarche, on voit s’il est possible de réparer soi-même, on oriente au besoin vers un réparateur partenaire comme Blooo ou un repair-café, voire vers un réparateur professionnel. Nous avons une base de données avec énormément d’appareils, cela va du smartphone aux gros électroménagers. Nous avons déposé l’idée à l’Office de la Propriété Intellectuelle".