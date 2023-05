1. Connaître son propre rythme

Certaines personnes sont plutôt "du matin", d'autres plutôt "du soir". Afin d'optimiser ton temps d'étude, on te conseille de te poser les bonnes questions afin de comprendre comment tu fonctionnes. Tu n'as en effet peut-être pas le même rythme que ton pote de bibli avec qui tu as prévu d'étudier. Or, pour être le plus efficace possible, il faut avant tout s'écouter.

À quel moment de la journée te sens-tu le plus en forme? As-tu besoin de beaucoup d'heures de sommeil généralement? Après combien de temps d'étude, commences-tu à perdre en concentration?

2. Bien découper sa journée de bloque

- Programme systématiquement la nouvelle matière à étudier au début de ta journée d'étude. Peu importe l'heure à laquelle tu te lèves, tu seras beaucoup plus frais en début de journée qu'après cinq heures de révisions.

- Lorsque tu sens que tu commences à ne plus bien retenir, bifurque sur des activités moins exigeantes, comme des exercices, des recherches d'informations ou des relectures de choses que tu as déjà étudiées.

- En plus des petites pauses que tu auras prises après chaque période d'étude, prévois ensuite une longue pause au milieu de ta journée (d'une durée d'1h30-2h). Certains étudiantes et étudiants craignent de prendre cette pause parce qu'ils pensent que c'est du "temps perdu". Toutefois, non seulement cette pause te permettra de recharger correctement tes batteries mais, en plus, elle sera utile pour tranquillement "digérer" la matière.

- Après ta pause, tu seras normalement à nouveau en forme. Reprends donc avec de la nouvelle matière. Puis, lorsque tu commenceras à être à nouveau fatigué, bifurque sur des activités de relecture de matière ou des activités moins éprouvantes.

Peu importe l'heure jusqu'à laquelle tu comptes étudier, prévois-toi assez de temps pour dormir au minimum 8h.