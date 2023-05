La méthode Feynman, une astuce pour apprendre rapidement et efficacement ses cours

Qu'est-ce que la technique de Feynman?

Il s'agit d'une technique d'apprentissage développée par le physicien américain Richard Feynman, lauréat du prix Nobel en 1965. Parfois présentée comme une solution miracle pour étudier plus vite, il s'agit en fait de conseils qui vont te permettre de t'assurer d'avoir bien compris la matière. Pas question d'apprendre les choses par coeur sans les comprendre. Avec cette astuce, tu iras plus loin que le simple par coeur.

Comment ça fonctionne?

Elle se décline en plusieurs étapes que l'on pourrait résumer par "se mettre dans la peau du professeur". Si tu as du mal à expliquer les choses, c'est simple : fais comme si tu étais un enseignant et que tu devais expliquer cette matière à un groupe d'élèves, ou comme si tu étais une conférencière reconnue une fois ton diplôme en poche (ça t'aide à te projeter en plus). Cela peut paraître simpliste mais, pourtant, il s'agit de la meilleure technique pour éliminer toutes les zones d'ombres !

1. Choisis un concept et explique-le à voix haute

Utilise des termes simples, évite le jargon. Explique-le à une personne qui n'y connait rien du tout. Ne te contente pas d'aller dans les grandes lignes sous prétexte qu'elle n'y connait rien, présente plusieurs nuances mais fais-le de façon progressive pour que tout soit clair.

2. Identifie les parties qui t'ont posé problème

Lors de cette étape, il faut soit que tu détectes toi-même les parties que tu as eu le plus de mal à expliquer soit que tu fasses réellement ta présentation devant quelqu'un qui va te poser des questions. Quelles notions t'ont donné du fil à retordre? Est-ce que tu t'es embrouillé à un moment? Est-ce que tu as pu répondre à toutes les questions (réelles ou imaginaires)?

3. Complète ton propos par des recherches

Maintenant que tu as pointé les zones d'ombre, fais des recherches afin de les gommer. Cherche les informations manquantes dans tes cours, trouve de nouveaux exemples sur internet, regarde des vidéos... Bref, assure-toi que tu maîtrises davantage ce concept.

4. Recommence jusqu'à ce que tout te paraisse clair

N'hésite pas à refaire ces étapes plusieurs fois, jusqu'à ce que tout soit limpide. Une fois l'examen venu, remplace les mots simples que tu as utilisés par le jargon propre à ton cours afin de montrer au professeur que tu emploies les mots précis. Ne perds toutefois jamais la volonté d'expliquer les choses de façon progressive et claire.