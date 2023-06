Blocus : comment rester concentré en étudiant ?

1. Avoir un environnement calme

Ton espace de travail doit être propre et dégagé. Idéalement, il ne doit y avoir que tes cours dessus, et tout ce qui t’aide à étudier. Ton environnement doit être bien éclairé. Si tu travailles près d’une fenêtre, mets-toi suffisamment loin pour ne pas être tenté de regarder ce qu’il se passe en bas. Privilégie un lieu calme. Si tu bosses de chez toi, demande à ta famille de ne pas venir te déranger avant que tu aies terminé.

À lire aussi

2. Etablir une routine

Prends pour habitude de te lever tous les jours à la même heure en blocus, de prendre ton petit-déjeuner, puis de te mettre à étudier. Alterne les périodes de cours et les pauses, en gardant toujours la même structure. De cette façon, ton cerveau s’habituera à ce nouveau rythme et sera peut-être moins tenté de vagabonder s’il sait comment va se construire la journée.

3. Alterner les cours

N’étudie surtout pas le même cours toute la journée. C’est la meilleure façon de se lasser. Or, si tu en as marre, ton cerveau va naturellement chercher à se distraire. On te conseille de faire au maximum 2x50min d’un même cours de suite. Alterne aussi entre les cours que tu aimes et ceux que tu aimes moins. Commence ta journée par ceux que tu aimes le moins car c’est le moment où tu es le plus frais !

4. Prendre des pauses régulières

Passer huit heures sur ses feuilles sans lever le nez est impossible, même si tu es très en retard dans ton planning. Prévois donc des pauses régulières et contrôle-les pour qu’elles ne dépassent pas le temps que tu t’es fixé. On te conseille la méthode Pomodoro (tu trouveras toutes les explications sur le lien ci-dessous).

À lire aussi

5. Eviter les tentations

Si tu étudies sur ordinateur, bloque tous les sites dont tu n’as pas besoin et qui peuvent te ralentir. De même, garde ton smartphone loin de toi. Même éteint, un smartphone peut te déconcentrer ! Si tu ne peux pas te passer de tous ces outils numériques, utilise-les au moment de ta grande pause de midi plutôt que pour tes petites pauses en cours de journée. En effet, il n’est pas rare que les pauses passées sur ordi durent plus longtemps que prévu.

6. Pratiquer la pleine conscience

Quand tu sens que tu es en train d’être distrait par quelque chose, respire un grand coup et reconcentre-toi sur le “ici” et le “maintenant”. Force-toi à revenir à la tâche que tu étais en train de faire.

7. Trouver sa méthode

Si tu sens que tu n’arrêtes pas de te déconcentrer en étudiant, c’est peut-être parce que tu n’utilises pas la bonne méthode de travail. Il en existe énormément. N’opte pas forcément pour celle de ton pote, trouve celle qui te correspond le mieux. Avec la bonne méthode de travail, peut-être parviendras-tu à te concentrer pendant de plus longues périodes.

8. Eviter de s’encombrer l’esprit

Lorsque l’esprit vagabonde, il pense parfois à des choses à faire une fois la journée finie. Note toutes ces choses sur un papier afin de te les sortir de l’esprit. Lorsque tu as terminé ton étude, tu seras libre de faire toutes ces choses.

9. Utiliser efficacement la musique

Pour certains, la musique agit comme un moteur de concentration. En effet, s’attarder sur les notes permet une meilleure concentration. Mais, là encore, cela dépend de chacun. D’autres personnes seront peut-être dérangées par ces musiques, encore plus s’il y a des paroles.

10. Bien manger et bien dormir

Si tu as une bonne alimentation et que tu as eu assez d’heures de sommeil, ton corps sera plus en alerte et moins propice aux distractions. De cette manière, fais régulièrement des séances de sport.