Dormir 8h par nuit

"Il faut dormir minimum 6 heures par nuit. En dessous de ça, il y a des catastrophes notamment au niveau de la mémoire et des fonctions intellectuelles", a-t-il expliqué sur le plateau de RTL-TVi. L'expert conseille aux étudiants de dormir idéalement 8h par nuit, mais ajoute que 7h, "c'est déjà bien".

À lire aussi

Pas de nuit blanche

Certains étudiants prennent parfois l'habitude de faire des nuits blanches afin d'emmagasiner le plus de matière possible avant leur examen. Mais l'expert est catégorique : c'est contre-productif. "Leur mémoire ne va pas être consolidée. Cela va les stresser. Leur performance va être touchée par le manque de sommeil. C'est dans le sommeil que la mémoire se consolide, qu'on prend des décisions à des problèmes complexes, on trie l'information. C'est un moment essentiel pour structurer l'acquis de l'étude du jour."

Les siestes ne sont pas forcément à proscrire

"Pour les étudiants qui ne dorment pas assez la nuit, des siestes de maximum 20 minutes vont compenser ces courtes nuits. Des siestes très courtes vont aussi augmenter la mémorisation. Au-delà de vingt minutes, on risque toutefois de perturber le sommeil", avertit-il. Des siestes, oui, mais pas trop nombreuses et pas trop longues.