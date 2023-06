Remise de diplôme : ce qu’il faut faire et ne pas faire

Walters People, le spécialiste en recrutement, s’est intéressé à un grand moment dans la vie de beaucoup d’étudiantes et étudiants : la proclamation. Il s’agit en effet d’un jour spécial, celui durant lequel on reçoit un diplôme couronnant toutes nos années d’études. Pour que tout se passe pour le mieux, l’agence a dressé une liste avec quelques conseils. On vous en a sélectionné quelques-uns.