Que faire avant un examen?

1. Se réveiller tôt (mais pas trop)

L'heure à laquelle tu dois te lever dépend de plusieurs choses mais, en tous les cas, ne te lève pas trop tôt. Se lever à deux heures du matin pour réviser une dernière fois ne fera que te faire arriver exténué à ton examen. Pas idéal pour commencer l'épreuve dans de bonnes conditions...

2. Manger un petit-déj sain

Il est important de ne pas faire l'impasse sur ton petit-déjeuner. Evite le bol de céréales plein de sucre et préfère un petit-déjeuner avec des sources de protéines (oeuf, fromage ou jambon, flocons d'avoine) et des sucres lents (céréales complètes ou pain complet). Même si tu es trop stressé pour manger, essaie tout de même de ne pas arriver le ventre vide.

3. Relire son cours

Relis attentivement le plan du cours, repasse ta matière dans ta tête. Privilégie les parties pour lesquelles tu avais le plus de difficultés : ta mémoire à court terme t'aidera sans doute à mémoriser ce qui te faisait caler les autres jours.

4. Partir bien à l'avance

Si tu as beaucoup de trajet à faire, prends garde à bien partir à l'avance. Mieux vaut arriver à l'avance qu'en retard à ton examen. De plus, si tu commences à stresser à cause des bouchons ou des transports, tu risques de perdre ta concentration et d'arriver encore plus stressé.

5. Faire des exercices de respiration

Le stress, bien présent, est ton pire ennemi. Privilégie des exercices de respiration et de pensée positive. Imagine-toi en train de réussir cet examen. Souviens-toi des moments où tu as réussi quelque chose que tu pensais impossible.

Que faire la veille d'un examen?

Préparer tes affaires

Assure-toi la veille que tu as bien tout ce qu'il te faut pour ton examen : ta carte étudiante, le matériel autorisés pendant l'épreuve, plusieurs bics... Ce n'est pas le matin-même qu'il faut s'inquiéter de cela, c'est en effet du temps perdu que tu pourrais mettre à profit pour relire ton cours.

Bien dormir

Plus facile à dire qu'à faire, d'autant que le stress peut potentiellement t'empêcher de fermer l'oeil. Toutefois, dormir au moins 8 heures est une bonne manière d'être frais et dispo et de mettre toutes les chances de son côté pour l'examen.