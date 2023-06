À l’UMons, la réalité virtuelle s’invite dans les cours de biologie animale

”L’application MetaMorphos est une réelle innovation qui a un impact positif dans l’enseignement de la biologie animale en illustrant certaines notions théoriques vues pendant les cours”, souligne le professeur Guillaume Caulier, premier assistant en biologie des organismes marins et biomimétisme et docteur en sciences biologiques. “Les modélisations permettent aux étudiants de mieux visualiser l’organisation des organes internes de divers animaux et montrent précisément comment chaque système (digestif, respiratoire, excréteur…) se distribue dans leur corps.”

L’application MetaMorphos VR utilisée par l’Université de Mons est l’évolution de MetaMorphos, lancé en mars 2015 par Igor Eeckhaut, professeur, chef de service du Laboratoire de Biologie des Organismes Marins et Biomimétisme et Docteur en Sciences Biologiques (UMONS). Ce dernier avait fourni toutes les données théoriques reprises par l’application, développée par Nathan Puozzo quelques années plus tard.

Une alternative relative aux dissections

Aujourd’hui, l’UMONS dispose de 30 casques de réalité virtuelle utilisant l’application. Les étudiants de Mons mais aussi les étudiants inscrits en 2e année du bachelier en Sciences biologiques organisé par l’UMONS et l’ULB à Charleroi ont l’opportunité de découvrir des choses impossibles à voir sans le casque. “L’essor actuel de la Réalité Virtuelle peut ouvrir de nouvelles frontières dans beaucoup de domaines. Notamment dans l’éducation avec le développement d’applications/jeux ayant pour but d’améliorer la compréhension de cours universitaires, voire d’amener un nouveau point de vue sur les notions présentées dans ceux-ci”, développe Nathan Puozzo.

Pour Guillaume Caulier, l’utilisation de la réalité virtuelle permet un meilleur ancrage des connaissances grâce à un effet “waouh” mais offre aussi “une alternative sérieuse aux dissections d’organismes”, permettant ainsi une pratique plus éthique de l’enseignement en biologie, même si elle ne permet pas encore de s’abroger totalement des dissections, qui restent une compétence pratique essentielle dans l’apprentissage des biologistes.

Il aura fallu trois ans pour obtenir une version complète de cet outil qui a valu à ses concepteurs le prix coup de cœur au concours Mind&Market. Ajoutons que ce projet a récemment été mis en lumière à l’UMONS avec le prix de l’innovation pédagogique à visée académique lors de la Journée des Enseignants 2023.