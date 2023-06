5 conseils pour être percutant lors d'une présentation orale

À lire aussi

1. Etablir un plan clair de son discours

Quelles idées veut-on véhiculer? Sur quoi veut-on insister? "La structure du discours est très importante", souligne Nael Giannini. Il ne s'agit pas de rédiger l'intégralité du texte et de le mémoriser, mais plutôt de créer un plan avec les idées principales. Lors de la préparation des examens oraux, il est recommandé de mettre en évidence des mots-clés efficaces afin de ne pas perdre le fil de ses idées.

Lorsqu'il y a plus de temps pour préparer une présentation, il est conseillé de prêter une attention particulière aux transitions. "Pour que ce soit fluide, on conseille aux gens de retenir par coeur la première phrase de chaque paragraphe." Ainsi, si l'orateur se sent perdu à un moment donné, il pourra toujours reprendre confiance en énonçant avec assurance la première phrase du paragraphe suivant. "Il arrive parfois que certaines personnes paniquent lorsqu'elles réalisent qu'elles n'ont pas dit tout ce qu'elles avaient prévu, mais il est important de se rappeler que le public qui écoute ne connaît pas le contenu exact de la présentation. Par conséquent, il ne saura jamais ce qui a été omis." Cependant, oublier trop d'idées peut nuire au message, c'est pourquoi l'expert conseille aux orateurs d'avoir toujours leur plan de discours à portée de main.

2. Soigner l'introduction et la conclusion

Afin d'être persuasif et éloquent, il est également essentiel de soigner à la fois l'introduction et la conclusion. Cela peut faire toute la différence lors d'un entretien d'embauche ou d'une présentation orale, par exemple. "L'introduction doit captiver directement ceux qui l'écoutent. Il faut ainsi éviter une introduction trop scolaire pour privilégier une phrase percutante ou une anecdote qui aiguisera la curiosité du public."

Pour Nael Giannini, la conclusion doit également être travaillée. Trop de personnes concluent en effet leur présentation par un "voilà" ou une phrase bateau. Selon lui, "la conclusion doit être un récapitulatif des idées véhiculées lors de la présentation. Idéalement, ces idées doivent être reformulées et sublimées. Mais, surtout, le public doit comprendre instantanément qu'il s'agit de la conclusion. Pour cela, on peut notamment jouer sur l'intensité de la voix". La conclusion est importante non seulement car c'est la dernière image que votre interlocuteur aura de vous, mais aussi parce que c'est le moment où on vous posera des questions. Il faut donc absolument que la fin soit fluide et que toutes ces étapes s'enchaînent bien.

3. Répéter devant un miroir

Pour assurer lors d'une présentation orale, il faut s'entraîner, s'entraîner et encore s'entraîner. Beaucoup répètent tout haut mais, idéalement, il faut vraiment s'enregistrer en se regardant dans un miroir. Le miroir va en effet permettre de voir à quel moment on est moins à l'aise, de repérer ses tics mais aussi de s'habituer à être regardé. "En se réécoutant, on pourra aussi voir ce que l'on peut améliorer : les moments où on a trop cherché ses mots, les moments où ce n'était pas clair, etc." Bien sûr, il ne faut pas être trop sévère avec soi-même mais se voir permet de corriger facilement certains problèmes que l'on peut rencontrer.

"Beaucoup de gens ne savent pas quoi faire avec leurs mains pendant une présentation. Je leur conseille de s'entraîner devant un miroir à exprimer plusieurs émotions : joie, colère tristesse. Pour y parvenir, elles peuvent repenser à des moments de leur vie personnelle. En racontant ces moments tout haut face à un miroir, elles se rendront compte des gestes qu'elles utilisent pour exprimer des émotions spécifiques. Lorsqu'elles devront faire une présentation et faire appel à ces émotions, elles pourront facilement puiser dans leur panel de gestes." L'expert conseille par ailleurs d'oser faire des gestes lors d'une présentation. "C'est toujours mieux que de rester statique", dit-il. "Parfois, les gens ont peur de paraître ridicule s'ils en font trop, et du coup ils ne se donnent pas à fond. Or, on ne juge jamais ceux qui donnent toute leur énergie dans une présentation", explique-t-il.

4. Faire attention à son débit de parole et à l'intensité de sa voix

Lorsqu'ils sont stressés, les gens ont tendance à parler plus vite et moins fort. S'enregistrer et se réécouter permet d'être conscient du problème. Pour éviter ces écueils, Nael Giannini conseille également de bien s'échauffer la voix. "Avant la présentation, on peut débuter une phrase en la murmurant et la terminer en criant. Cela permet de s'entraîner à faire des contrastes mais aussi de bien réveiller sa voix. De même, on peut réciter une phrase en parlant exagérément lentement et faire la suivante en parlant beaucoup trop vite. Cela devrait permettre d'être conscient de son débit et de jouer avec sa voix. Une fois que l'on maîtrise sa voix, on peut jouer avec elle : accélérer lors des énumérations et ralentir lorsqu'on parle de choses particulièrement importantes lors de la présentation.

5. Gérer le stress

Une bonne préparation devrait permettre de diminuer le stress. Mais, bien sûr, il sera toujours présent. Pour mettre toutes les chances de son côté, on peut toutefois faire des exercices de respiration avant de prendre la parole. "C'est aussi l'occasion de réciter les premières phrases de chaque paragraphe pour être sûr de gérer les transitions", conclut le spécialiste de l'éloquence.